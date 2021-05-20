СИРИЯ – АБХАЗИЯ

ОТКРЫВАЕТСЯ БОЛЬШОЙ ПОТЕНЦИАЛ СОТРУДНИЧЕСТВА

Президент Абхазии Аслан Бжания и Премьер-министр Сирии Хусейн Арнус приветствовали начало работы первого заседания Совместного абхазо-сирийского комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству, сообщает пресс-служба Президента РА.

В приветственной речи в Совете министров САР Президент Аслан Бжания сказал:

«Уважаемый господин Премьер-министр, уважаемые коллеги! Позвольте поздравить нас всех с началом работы абхазо-сирийской межправительственной комиссии. Это имеет огромное значение для развития отношений между нашими государствами, у которых имеется большой потенциал для взаимовыгодного сотрудничества в различных областях, таких как экономика, сельское хозяйство, туризм, наука, культура и спорт.

Уже подписано немало межгосударственных документов, базовым из которых является Договор о дружбе и сотрудничестве между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой. Сформирована абхазо-сирийская межправительственная комиссия, которая призвана наполнить конкретным содержанием достигнутые договоренности. Абхазская сторона заинтересована в развитии взаимовыгодного сотрудничества и готова активно включиться в работу. Мною даны необходимые поручения сопредседателю от абхазской стороны госпоже Озган и другим членам делегации. Уверен, что результаты работы межправкомиссии будут способствовать реализации конкретных взаимовыгодных проектов. Желаю участникам заседания плодотворной работы на благо народов Абхазии и Сирии».

Номер: 44-45Выпуск: 4048-4049Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс