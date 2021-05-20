СИРИЯ – АБХАЗИЯ

ОТКРЫВАЕТСЯ БОЛЬШОЙ ПОТЕНЦИАЛ СОТРУДНИЧЕСТВА

В рамках официального визита делегации Абхазии в Сирию состоялась встреча Президента Республики Абхазия Аслана Бжания с Премьер-министром Сирийской Арабской Республики Хусейном Арнусом.

Глава государства поблагодарил сирийского Премьера за радушный прием, оказанный абхазской делегации.

«Вчера состоялась встреча с Президентом Сирии господином Башаром Асадом, она была содержательной и прошла в дружественной обстановке. В рамках этой встречи мы обсудили ряд вопросов, имеющих общий интерес. Как отмечалось накануне на встрече с главой государства, пришло время перейти в практическую плоскость. Этим мы и займёмся в рамках межправительственной комиссии. Рад личному знакомству с Вами», – сказал Аслан Бжания.

Президент Абхазии пообещал приложить максимум усилий к тому, чтобы наладить тесные экономические контакты между Абхазией и Сирией.

«Наши страны пребывают в режиме блокады, и если мы сможем какие-то отрасли частично деблокировать, это принесёт пользу нашим гражданам», – сказал Аслан Бжания.

Номер: 44-45Выпуск: 4048-4049Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс