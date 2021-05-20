СИРИЯ – АБХАЗИЯ

ОТКРЫВАЕТСЯ БОЛЬШОЙ ПОТЕНЦИАЛ СОТРУДНИЧЕСТВА

Президент Абхазии Аслан Бжания, находящийся с официальным визитом в Сирии, встретился в Дамаске с Патриархом Антиохийским и всего Востока, епископом Антиохийской православной церкви Иоанном Х.

«Мы наблюдали за вашим визитом, за вашей встречей с президентом Башаром Асадом. Для нас ваш приезд – большая честь. Мы желаем вашему государству, церкви и всему народу Абхазии мира, радости и всего доброго, и готовы оказать вашей стране любую помощь, которая вам понадобится по христианской и церковной линии», – сказал Иоанн Х.

Аслан Бжания отметил, что для него также большая честь лично познакомиться с Патриархом: «Христианство имеет большие исторические корни в Абхазии, и у нас огромное количество христианских памятников. Я – как глава государства, верующий человек, и наш народ понимает значение религии в современном мире. Миссия, которую вы несёте, очень важна. Православная христианская религия призывает к миру, добру, к тому, чтобы люди любили друг друга. Это очень важно особенно тогда, когда нам угрожают разные государства», – сказал Президент Абхазии.

Аслан Бжания пожелал Патриарху крепкого здоровья и абхазского долголетия.

В завершение встречи Президент Абхазии и Патриарх Антиохийский обменялись подарками.

Номер: 44-45Выпуск: 4048-4049Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс