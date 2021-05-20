СИРИЯ – АБХАЗИЯ

ОТКРЫВАЕТСЯ БОЛЬШОЙ ПОТЕНЦИАЛ СОТРУДНИЧЕСТВА

В столице Сирии Дамаске состоялось первое заседание Совместного абхазо-сирийского комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству.

Этот комитет был создан в соответствии с Соглашением между Правительством Республики Абхазия и Правительством Сирийской Арабской Республики «О создании совместного комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству», подписанным 6 сентября 2018 года.

Сирийскую сторону возглавлял министр экономики и внешней торговли САР Мухаммад Самер Аль-Халиль, абхазскую – вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.

По завершении работы Совместного комитета были подписаны два соглашения:

• Соглашение о сотрудничестве в области туризма между Министерством туризма Сирийской Арабской Республики и Министерством туризма Республики Абхазия;

• Соглашение между Министерством транспорта Сирийской Арабской Республики и Министерством экономики Республики Абхазия о сотрудничестве между сирийскими и абхазскими портами.

В результате плодотворного обсуждения в ходе работы Совместного комитета стороны договорились о сотрудничестве в экономической, торговой, инвестиционной и банковской сферах, а также в сферах туризма, сельского хозяйства, транспорта, культуры, высшего образования и научных исследований и местного управления.

Стороны договорились провести второе заседание Совместного абхазо-сирийского комитета по экономическому, торговому, научному, техническому и культурному сотрудничеству в Сухуме. Дата проведения второго заседания будет совместно согласована по дипломатическим каналам.

Сирийская сторона пригласила абхазскую сторону принять участие в следующей Международной дамасской выставке. В свою очередь Абхазская сторона пригласила Сирийскую сторону принять участие в Абхазо-российском деловом форуме, который пройдет в городе Сухуме в 2021 г.

Номер: 44-45Выпуск: 4048-4049Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс