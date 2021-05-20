СИРИЯ – АБХАЗИЯ

ОТКРЫВАЕТСЯ БОЛЬШОЙ ПОТЕНЦИАЛ СОТРУДНИЧЕСТВА

17 мая с церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Мемориальном комплексе в память о всех героях, павших за Сирию, началась программа официального визита Президента Республики Абхазия Аслана Бжания в Сирийскую Арабскую Республику.

Как сообщает пресс-служба Президента РА, глава государства и члены абхазской делегации почтили память сирийских воинов, отдавших жизни за свободу Родины в различные периоды истории. В честь визита Президента Абхазии у Мемориала был выстроен почетный караул Вооруженных сил Сирии, которым руководил командующий южным военным округом Вооруженных сил Сирии.

Номер: 44-45Выпуск: 4048-4049Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс