ЦЕНТРУ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ – 23 ГОДА

Прошло 23 года со дня образования Центра специального назначения СГБ РА.

Торжественное построение, посвященное дню образования ЦСН, посетили Президент Аслан Бжания, руководитель Администрации Президента Алхас Квициния, председатель СГБ РА Роберт Киут, заместитель председателя СГБ – начальник Пограничного отряда СГБ РА Рустам Латипов, министр внутренних дел Дмитрий Дбар, Генеральный прокурор РА Адгур Агрба, первый руководитель ЦСН, депутат Рауль Лолуа.

На торжественном построении начальник Центра специального назначения, подполковник Джон Атумава отметил, что Центр прошел большой и сложный путь, имеет яркую историю и решает актуальные, ответственные задачи.

«Проявляя героизм, мужество и отвагу, личный состав выполняет свой профессиональный долг. К сожалению, при выполнении специальных задач мы сталкиваемся с боевыми потерями, с горечью вспоминаем погибших за родную землю. Наши герои всегда с нами», – сказал Атумава.

Память погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников ЦСН почтили минутой молчания.

«Сотрудники Центра всегда отличались своим профессионализмом, твердой верой в правоту и справедливость избранного дела. Вместе с тем, от нас всегда требуются постоянное совершенствование профессиональных качеств, дисциплины, высокая ответственность», – отметил он.

Джон Атумава выразил благодарность Главнокомандующему Вооруженными силами Абхазии, Президенту Аслану Бжания за поддержку во многих вопросах, а также российским коллегам за значительную и всестороннюю помощь. Он также поблагодарил своих коллег за честную и добросовестную службу. «Верю в ваш патриотизм, преданность Отечеству и готовность к любым испытаниям», – сказал Атумава. Президент Аслан Бжания поздравил сотрудников ЦСН с 23-й годовщиной образования Центра.

«Трудно переоценить заслуги созданного в 1998 году Центра специального назначения по защите Абхазии от диверсионно-террористических и бандитских групп. В этот праздничный день мы не вправе не вспомнить наших героев, бойцов центра, погибших при исполнении служебного долга. Мы преклоняемся перед их светлой памятью», – сказал Бжания.

Он отметил, что сегодня ЦСН – это спецподразделение Службы государственной безопасности с высоким уровнем моральной и боевой подготовки личного состава, способное выполнить любой приказ руководства страны по обеспечению безопасности граждан и защите конституционного строя Республики Абхазия.

«Безопасность наших граждан, верховенство закона и незыблемость конституционного строя должны быть обеспечены. Я как Президент страны, Главнокомандующий Вооруженными силами готов оказать вам необходимую поддержку. Я дорожу вами всеми, вами дорожит ваша Родина. Сегодня нам необходимо как никогда быть сплоченными, потому что вокруг нас угроз меньше не стало. Вы знаете, как непросто складывается геополитическая обстановка вокруг Республики Абхазия. Абхазия, к сожалению, до сих пор остается непризнанной страной для многих государств, не подписан договор о мире с Грузией, все это является угрозой. Я знаю вас, мы вместе работали, мы угроз не боимся, знаем, как их преодолеть и что им противопоставить», – сказал глава государства.

Президент пожелал офицерам крепкого здоровья, успехов в службе, мира и благополучия их семьям.

Председатель СГБ, полковник Роберт Киут поздравил руководство, сотрудников, ветеранов Центра специального назначения с 23-й годовщиной со дня образования.

«В настоящее время сотрудникам центра предъявляются высокие требования в связи с новыми вызовами и угрозами. Это диктуется степенью напряженности оперативной обстановки, а также с динамикой деградации устоявшегося международного порядка. На южном стратегическом направлении нашей спецслужбе противостоит хорошо подготовленный, обученный, циничный и жестокий противник – разведывательные структуры США и НАТО и подконтрольные им спецслужбы Грузии. В этих условиях сотрудники Службы госбезопасности Абхазии в тесном взаимодействии с партнерами из Российской Федерации работают на опережение противника, с одновременной реализацией активных мероприятий по всем направлениям деятельности», – отметил Киут.

Первый начальник ЦСН – генерал-майор, депутат Парламента Рауль Лолуа также поздравил сотрудников и ветеранов Центра.

«Прошло 23 года, и в истории осталось много славных дней, когда мы выполняли поставленные задачи. Я уверен, что подразделение и дальше будет выполнять качественно и эффективно поставленные задачи. Когда в 1998 году был создан Центр, мы справились с теми угрозами и вызовами, которые были. Центр доказал свою эффективность за эти годы», – сказал Лолуа.

Сотрудникам ЦСН были вручены награды и присвоены очередные звания. В завершение торжественного мероприятия состоялось показательное представление элементов из повседневной деятельности оперативных сотрудников боевых подразделений – отрабатывался захват домовладения, штурм, блокирование автотранспортного средства, досмотр автотранспортного средства и задержание преступников. Также состоялась армейская эстафета между подразделениями ЦСН, ОСОМ И СОБР.

Номер: 46Выпуск: 4050Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс