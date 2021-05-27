СПОРТ

С 15 по 16 мая в г.Сочи (пос.Лоо) прошло первенство Южного Федерального округа по каратэ кёкусинкай (дисциплина кёкусин-кан) среди юношей и девушек от 12 до 15 лет, юниоров и юниорок от 16 до 17 лет. В рамках первенства прошёл и детский турнир по кёкусинкай, открытый татами для спортсменов в возрасте от 6 до 11 лет. В первенстве приняли участие 250 юных бойцов из Адыгеи, Крыма, Астраханской области, Краснодарского края, Ростовской области, Ставропольского края, Ямало-Ненецкого АО и Абхазии.

Сухум представлял воспитанник секции каратэ Управления по делам молодежи и спорта Администрации города Возба Леон. Наш спортсмен завоевал 1-е место и стал чемпионом ЮФО.

Номер: 47-48Выпуск: 4051-4052Рубрика: спортАвтор: Комитет по вопросам молодежи и спорта Администрации г. Сухум