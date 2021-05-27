ИСТОРИЯ ЛЕЧЕБНЫХ ВОД ТКУАРЧАЛА

Встреча с интересным рассказчиком

Мне в жизни посчастливилось встречаться и беседовать со многими замечательными людьми, в том числе с бывшими руководителями нашей республики – Михаилом Темуровичем Бгажба, Валерианом Османовичем Кобахия, Борисом Викторовичем Адлейба.

Каждый из них был прекрасным рассказчиком, а у Михаила Темуровича и вовсе была особая, только ему свойственная манера – давнишние события, произошедшие до Октябрьской революции 1917 года, представлять так, будто они произошли вчера.

Я с юности интересовался историческими событиями, случившимися как в Абхазии, так и за ее пределами, расспрашивал старейшин – что они помнили.

С Михаилом Темуровичем мы встретились в селе Кындыге, в доме Ладмера Киут, в 1970 году. С ним был Капба Енвер Ерастович, работавший в то время управляющим курорта «Пицунда». Поводом для встречи стала женитьба нашего институтского товарища Арсента Киут. До начала застолья гости собрались в тени огромного дерева, и Михаил Темурович заговорил о том, как был обнаружен Ткуарчалский источник в поселке Хухун.

Он вспомнил, что недалеко от обнаруженного источника жил известный в Восточной Абхазии человек по имени Гедлач Аршба. Однажды он заметил, как из недр земли выходит горячая вода, удивился и рассказал об этом соседям. Соседи, увидев такое чудо природы, посовещавшись, посоветовали Гедлачу Аршба поставить в известность о необычном явлении владетеля Абхазии князя Хамутбея Чачаба. Гедлач Аршба так и сделал.

Выслушав Аршба, Хамутбей пообещал, что непременно приедет и посмотрит. Приехав и увидев источник, Хамутбей сразу понял, что вода лечебная, и попросил Гедлача, чтобы он приехал к нему в резиденцию с тем, чтобы вместе они отправились в Петербург и сообщили о целебном источнике Российскому императору.

Император Николай I принял абхазских гостей в одном из своих дворцов. Шел 1849 год.

Владетель Абхазии рассказал об увиденной воде, добавив, что она вне всякого сомнения обладает лечебными свойствами.

Император пообещал обдумать, изучить данное предложение. В их беседе принимала участие супруга императора, которой понравилась внешняя красота Гедлача Аршба. Гедлач и в свои 60 лет был настоящим красавцем: высокий, широкоплечий, зубы все целые, волосы снежно-белые, а усы черные. Одет он был в черкеску с серебряным кинжалом.

Супруга императора обратилась к князю Хамутбею: «Хочу задать не очень скромный вопрос вашему попутчику: у него волосы белые-белые, а усы черные-черные, в чем секрет?»

Гедлач не говорил по-русски, и переводчиком стал князь Хамутбей. После того как он перевел на абхазский язык вопрос императрицы, Гедлач ответил так: «Уважаемый князь! Объясните супруге императора, что мои усы моложе моих волос на 18 лет, вот и весь секрет».

Супруга императора была удивлена ответом мудрейшего абхаза.

В результате той поездки Ткуарчалским источником занялись специалисты, он был тщательно изучен. Выяснилось, что воды источника лечат больные суставы и другие болезни ревматического характера.

После упразднения Абхазского княжества императором России Александром II в 1864 году Владетельному князю Абхазии стало опасно находиться в своей резиденции, и он приехал в Ткуарчал принимать радоновые ванны. И хотя ему было всего 64 года, он страдал радикулитом и у него болели ноги.

В советские годы был обнаружен и второй источник. Воды двух этих источников обладают целебными свойствами, и тысячи людей приезжали в эти места, чтобы поправить здоровье.

После Отечественной войны запущенный источник переоборудовал на свои средства житель города Ткуарчала, герой Абхазии Нодар Какубава. В данное время вокруг источника появилась современная здравница, и наши граждане имеют возможность поправить здоровье в этой уютной лечебнице.

Аполлон ДУМАА

Номер: 47-48Выпуск: 4051-4052Рубрика: обществоАвтор: Аполлон ДУМАА, председатель Совета старейшин Абхазии