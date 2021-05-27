ЧТО ЗА «ВОЙНА» ТАДЖИКОВ С КИРГИЗАМИ?

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В Киргизии есть крупный таджикский анклав Ворух. Рядом – водозабор, который снабжает водой и тех и других. Таджики заподозрили киргизов в воровстве воды и установили на столбе видеокамеру. Киргизы стали пилить столб. Таджики пустили в ход камни. В спор вмешались пограничники обеих стран. Таджикские военные обстреляли несколько застав соседей из миномётов, одна загорелась. Киргизский спецназ захватил таджикскую заставу. К тому моменту, когда властям удалось урезонить раздухарившихся силовиков, с киргизской стороны погибли 13 человек, с таджикской – 3. «Надеемся, это будет устойчивое прекращение огня, которое позволит избежать дальнейших эксцессов», – отметил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

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Вопрос Владимиру Познеру:

– Ваша позиция по ряду вопросов стала причиной инцидента в Грузии, куда вы приехали отметить день рождения. Больше ни ногой туда?

– Почему? Люблю Грузию. Это была своего рода традиция, мы уже дважды с друзьями отмечали там мой день рождения и решили повторить третий раз. Никакой обиды на грузин у меня нет. Так что обязательно приеду – пусть только все успокоятся.

«Аргументы и факты», 2021 г.

Номер: 47-48Выпуск: 4051-4052Рубрика: политикаАвтор: «Аргументы и факты», 2021 г.