ИСТОРИЯ – ЭТО НЕ ВСЕГДА ДАЛЕКО. ВЧЕРАШНИЙ ДЕНЬ – ЭТО ТОЖЕ ИСТОРИЯ

Памяти С. В. Багапш

29 мая 2021 года исполняется ровно десять лет, как не стало Сергея Васильевича Багапш. Он умер на посту Президента Республики Абхазия.

Помню, как сплочены мы были в тот период, как переживали эту страшную трагедию. Были объявлены внеочередные выборы, и Президентом был избран Александр Золотинскович Анкваб.

В тот период я продолжал возглавлять Управление государственного протокола Президента РА С. В. Багапш и после его смерти входил в число ответственных лиц, которым была поручена подготовка и проведение инаугурации. Тем более что определенный опыт в проведении мероприятия такого уровня у меня уже был – две инаугурации Сергея Васильевича в 2004-м и 2009 году.

На первом же совещании А. З. Анкваб поставил конкретную задачу – в знак глубочайшего уважения к памяти Сергея Васильевича Багапш – инаугурация пройдет без приглашения гостей, чрезвычайно скромно, а текст клятвы он произнесет в здании Администрации Президента перед депутатами Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия.

Все так и произошло. Инаугурация 26 сентября 2011 года проходила очень скромно. Но один особый гость, точнее, гостья, на ней все-таки присутствовал. Руководство Российской Федерации, желая поддержать братскую республику, направило на инаугурацию Валентину Михайловну Матвиенко, как раз возглавившую в то время Верхнюю палату Государственной Думы – Федеральное Собрание Российской Федерации.

Мы принимали участие в подготовке визита Валентины Михайловны, согласовывали с протоколом в Москве, и по этому протоколу предусматривалось ее выступление.

Но не все можно предусмотреть в протоколе. Хорошо помню, как за час до начала мероприятия Валентина Михайловна обратилась ко мне лично – она попросила написать ей на абхазском языке слова приветствия и помочь с произношением.

Признаюсь, что несмотря на такой серьезный момент, я нашел это очень забавным. К моему удивлению, она очень быстро и без акцента, как обычно мы наблюдаем это у других, стала произносить абхазские слова.

Надеюсь, многие присутствовавшие на этом мероприятии помнят, как реагировал зал, когда она на абхазском языке с прекрасным произношением проговорила слова.

Особенно памятно, что несмотря на то что со дня смерти Сергея Васильевича Багапш до вступления в должность избранного Президента Александра Золотинсковича Анкваб прошло четыре месяца, все мы еще не избавились от тяжелого чувства утраты.

Немногие знают – и потому я хочу подчеркнуть это – Александр Анкваб не перешел в кабинет Президента, который занимал Сергей Васильевич Багапш, а так и остался в том, который занимал в бытность вице-президентом. А в кабинете Президента у фото Сергея Багапш постоянно стояли свежие цветы.

Безусловно, визит Валентины Матвиенко внес оживление в нашу жизнь. Высокая гостья живо реагировала на все, что мы ей показывали, не скрывала восхищения оказанным приемом и особо поблагодарила за четкую организацию визита руководством нашей страны и службой протокола обеих наших стран.

В тот же день вечером она вернулась в Москву специальным бортом, на котором утром прилетела в наш аэропорт в Быбышире.

Вот такая страница истории современной Абхазии. Для меня она связана с памятью о Сергее Васильевиче Багапш, с которым мне довелось работать.

Алик ЛОГУА, сотрудник Администрации Президента Республики Абхазия в 2004–2009 гг.

Номер: 47-48Выпуск: 4051-4052Рубрика: политикаАвтор: Алик ЛОГУА, сотрудник Администрации Президента Республики Абхазия в 2004–2009 гг.