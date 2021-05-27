ОН ВЕРИЛ В НАС И МНОГОЕ ПРЕДВИДЕЛ

К 100-летию Андрея Дмитриевича Сахарова

21 мая 2021 года Андрею Дмитриевичу Сахарову исполнилось бы 100 лет. Абхазов, доживших до такого возраста и дольше, заносят в почётный список долгожителей. Но Андрею Дмитриевичу не суждено было прожить долго, судьба отвела ему всего лишь 68 лет. «Сгорел в борьбе за справедливость», «бодался телёнок с дубом», по выражению Александра Солженицына о нём… Физик-теоретик, академик А.Д.Сахаров реализовывал свой талант на двух, казалось бы, взаимоисключающих поприщах – как разработчик термоядерного оружия и как борец за разоружение. Правозащитник, лауреат Нобелевской премии мира за 1975 год, общественно-политический деятель и народный депутат СССР…

Конфедеративная концепция национально-государственного устройства СССР, предложенная в июле 1989 года академиком А.Д. Сахаровым, легла в основу многих документов «Народного форума Абхазии» «Айдгылара» («Единение») – общественно-политической организации страны, получила полную поддержку абхазского народа. «Айдгылара» была создана в Сухуме (Акуа) 13 декабря 1988 года в критической обстановке, в экстремально-конфликтной ситуации, общественно-политического митингового противостояния между абхазами и грузинами в Абхазской АССР…

О напряженнейших межнациональных событиях в Абхазии и Грузии 1989 года академик Сахаров в своих «Воспоминаниях» отмечал: «…В первых числах апреля в Тбилиси проходили митинги, поводом для которых послужили требования абхазцев об отделении Абхазии от Грузии… Абхазцы составляют в Абхазии меньшинство, как они утверждают, в значительной мере в результате политики «грузинизации». Абхазцы недовольны существующим положением и выразили свои требования на многочисленном митинге в древнем центре Абхазии – селе Лыхны. Но большинство грузин (мы имеем возможность в этом убедиться) считают недопустимым изменение существующего положения – как по экономическим причинам, так и из-за опасений за судьбу грузинского большинства в Абхазии. Я считаю оправданной позицию абхазцев. Мне кажется, что с особенным вниманием надо относиться к проблемам малых (малочисленных. – И.М.) народов, свобода и права больших наций должны осуществляться не в ущерб малым…»1…

После кровавых июльских побоищ, событий 1989 года, между грузинами и абхазами в Абхазии (в городе Сухуме и на мосту реки Аалдзги, с человеческими жертвами) академик Андрей Дмитриевич Сахаров скажет: «…Мы получили в наследство от сталинизма имперскую систему с имперской идеологией, с имперской политикой «разделяй и властвуй». Систему угнетения малых республик и малых национальных образований, входящих в состав союзных республик, которые таким образом сами превращались в империи меньшего масштаба… Я предлагаю конфедерацию. Всем республикам – союзным и автономным, автономным областям, национальным округам – надо предоставить равные права с сохранением нынешних территориальных границ. Все они должны получить максимальную степень независимости… А начинать надо, повторяю, с полного демонтажа имперской структуры. Только так можно решить национальную проблему в малых империях, которыми, по существу, являются союзные республики – например, Грузия, включающая в свой состав Абхазию, (Южную. – И.М.) Осетию и другие национальные образования… Если переустройство на основе конфедерации произойдёт сразу во всей огромной стране, будет легче. Станет ясно, что избран некий общий для всех принцип, в конечном счёте, справедливый. В том смысле, что большая нация, стремящаяся к свободе и независимости, признает те же права за всеми…»2…

Слова, сказанные Сахаровым, тогда – «с особенным вниманием надо относиться к проблемам малых (малочисленных. – И.М.) народов, свобода и права больших наций должны осуществляться не в ущерб малым»; «я предлагаю конфедерацию»; в основу государства следует положить принцип «равных прав народов», при котором «большая нация, стремящаяся к свободе и независимости, признает те же права за всеми…», – не были взяты на вооружение руководством СССР! Сказанные в то время и в нужном месте, в Москве, слова Сахарова не были услышаны Михаилом Горбачёвым и его командой – Яковлевым, Шеварднадзе и др., они были преступно проигнорированы!..

Вслед за Сахаровым явившись в Москву 24 июля, абхазские женщины напишут на имя Михаила Горбачёва: «…И случилось это (июльское кровавое столкновение между грузинами и абхазами в Абхазии, с человеческими жертвами. – И.М.) не по недосмотру. Это – печальная закономерность Вашей национальной политики. Ваш личный принцип решения проблем… Ваше нереагирование на сложнейшее положение в Абхазии – этот ваш поступок граничит с преступлением или является им!... Ведь Вы явно жертвуете проблемами малых народов в угоду народам большим… Вы исчерпали наше доверие, и мы, женщины Абхазии, приехавшие в Москву, не добились встречи с Вами и вынуждены обратиться за помощью к международным организациям, лидерам демократических движений, к зарубежным кавказским обществам, ко всем людям доброй воли – с призывом: не дайте малочисленному и свободолюбивому абхазскому народу погибнуть на глазах у цивилизованного мира...»3… Тогда же абхазские женщины вынуждены были обратиться с письмом к Генеральному секретарю ООН, господину Пересу де Куэльяру, чтобы возглавляемая им Организация Объединённых Наций взяла «судьбу абхазского народа под свою опеку, приняла «на себя ответственность сохранить абхазов как живую этническую единицу человечества…»4…

А ведь накануне, 2 июня того же года, с трибуны съезда Народных депутатов СССР депутат от Абхазии Владислав Григорьевича Ардзинба с тревогой предупреждал: «…По поступающим к нам многочисленным телеграммам, телефонограммам и другим сообщениям, ситуация в Абхазии по сей день остаётся очень тревожной. Если не принять срочные меры, может произойти непоправимое. К сожалению, ЦК КПСС и Совет Министров СССР хранят молчание, несмотря на запрос группы депутатов от Абхазской АССР, поданный 25 мая сего года. Мы настоятельно просим всех народных депутатов СССР поддержать наше предложение – создать из числа народных депутатов специальную комиссию по изучению положения дел в области межнациональных (грузино-абхазских. – И.М.) отношений в Абхазии…»5.. Преступно Горбачёв проигнорировал и слова, произнесённые на съезде Народных депутатов СССР в Москве, и другого депутата от Абхазии Тараса Мироновича Шамба: «…то, что творится сейчас в Грузии, нельзя назвать иначе, как неофашизм!» Более того, его оборвали, лишили слова, не дали обосновать конкретными фактами начатую мысль. Председательствующий на съезде Анатолий Иванович Лукьянов буквально с угрозой в адрес абхазского депутата выкрикнул: «Товарищ Шамба! Я лишаю Вас слова, хватит говорить по этому вопросу…»6 Не возымели на Горбачёва и Шеварднадзе и действия демонстрантов перед зданием советского Посольства в Вашингтоне в июле 1989 года. На транспарантах было начертано: «М-р Горбачёв! Защитите абхазов от грузинского сталинизма!», «Восстановите права человека в Абхазии!», «Абхазия принадлежит абхазам, а не Грузии!» (Фотоинформация с надписью: «Вашингтон. Июль 1989 г. Демонстрация перед зданием советского посольства» была помещена в №1 газеты «Единение» от 25 октября 1989 г., с. 8)…

На глазах у всех «советских народов» постепенное, но сознательное разрушение СССР, огромной супердержавы мира, сверхъядерного государства – империи, постоянного члена Совета Безопасности ООН, – было настоящей катастрофой. В особенности для такого малочисленного этноса, как абхазский народ! Абхазы остались «один на один» с фашиствующими грузинами. Разрушение огромной «советской страны», развал СССР – эту катастрофу, общечеловеческую трагедию «советских народов» сполна на себе испытали абхазы, для своих – Свободы и Независимости. Потребовалось более трех тысяч молодых жизней против советско-грузинского колониализма в Абхазии, нацизма, фашизма, проявленных грузинскими оккупационными шеварднадзевскими войсками, развязавшими широкомасштабную грузино-абхазскую войну. Я как один из первых руководителей Народного форума Абхазии «Айдгылара» и участник кровавых июльских событий в Абхазии 1989 года и Отечественной войны в Абхазии 1992-1993 годов, смею утверждать, что СССР был искусственно разрушен политико-дипломатическим воздействием на Горбачёва извне, военно-агрессивными кругами западных стран во главе с руководством США… Об этом я пишу в своей книге «Агрессия Грузии против Абхазии в 1989 году»…

Слова академика Андрея Дмитриевича Сахарова, сказанные тогда об абхазах и Абхазии, 32 года назад, и сегодня остаются актуальными. В знак благодарности к автору этих слов одна из центральных улиц Сухума – столицы де-юре признанной Суверенной Республики Абхазия носит имя Андрея Сахарова… Можно констатировать ещё и то, что в те годы «последовательные шаги абхазского движения, направленные на достижение независимости и установление равноправных государственных отношений с Грузией», находили «всё большее понимание не только в России, но и на Западе»7…

Это особенно шло в разрез имперским и фашистским силам Грузии, взявшим верх в политических кругах грузинской республики в 1988-1992 годах…

1 Абхазия в советскую эпоху. Абхазские письма (1947-1989 гг.). Сборник документов. Том 1. Составитель, автор Предисловия, комментариев, именного указателя и ответственный научный редактор И.Р. Марыхуба. Республика Апсны, Акуа (Сухум), 1994 г., с. 13.

2 См. журнал «Огонёк» № 31, за июль 1989 г., с. 26, 27.

3 Абхазия в советскую эпоху. Абхазские письма (1947-1989 гг.). Указ. Соч., с. 73-75.

4 Абхазия в советскую эпоху. Абхазские письма (1947-1989 гг.). Указ. Соч., с. 75.

5 См. Первый съезд Народных депутатов СССР. Стенографический отчёт (25 мая – 9 июня 1989 года). Том 2. Издание Верховного Совета СССР, М., 1989 г., с. 318, 320-321, 323 и др.

6 См. Четвёртый съезд Народных депутатов СССР. Бюллетень № 9 от 21 декабря 1990 г., с. 46; газ. «Известия» № 356 от 24 декабря 1990 г., с. 3.

7 См. газ. «Республика Абхазия» № 34 от 9 ноября 1991 г.

Игорь МАРЫХУБА, историк

Номер: 47-48Выпуск: 4051-4052Рубрика: политикаАвтор: Игорь МАРЫХУБА, историк