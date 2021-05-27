Главная




 
ПОИСК БУДЕТ ПРОДОЛЖЕН 27.05.2021

ПОИСК БУДЕТ ПРОДОЛЖЕН

Международный Комитет Красного Креста (МККК) в сотрудничестве с властями Абхазии начинает очередной раунд раскопок в поисках останков лиц, пропавших без вести в период вооруженного конфликта 1992-1993 гг. Проведение работ запланировано во всех районах Абхазии. Об этом сообщает офис МККК в Сухуме.

В этом году специалисты МККК по судмедэкспертизе вместе с местными специалистами планируют сосредоточить свои усилия на более чем 30 потенциальных местах захоронений. Информация об этих местах была собрана в рамках действующего под эгидой Международного Комитета Красного Креста (МККК) Координационного механизма по выяснению участи лиц, пропавших без вести в связи с событиями вооруженного конфликта 1992-1993 гг. и последующими событиями.


Номер:  47-48
Выпуск:  4051-4052
Рубрика:  политика
Автор:  Апсныпресс

Возврат к списку

 