ПОИСК БУДЕТ ПРОДОЛЖЕН

Международный Комитет Красного Креста (МККК) в сотрудничестве с властями Абхазии начинает очередной раунд раскопок в поисках останков лиц, пропавших без вести в период вооруженного конфликта 1992-1993 гг. Проведение работ запланировано во всех районах Абхазии. Об этом сообщает офис МККК в Сухуме.

В этом году специалисты МККК по судмедэкспертизе вместе с местными специалистами планируют сосредоточить свои усилия на более чем 30 потенциальных местах захоронений. Информация об этих местах была собрана в рамках действующего под эгидой Международного Комитета Красного Креста (МККК) Координационного механизма по выяснению участи лиц, пропавших без вести в связи с событиями вооруженного конфликта 1992-1993 гг. и последующими событиями.

Номер: 47-48Выпуск: 4051-4052Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс