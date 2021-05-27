ДОГОВОРИЛИСЬ СОГЛАСОВЫВАТЬ ДЕЙСТВИЯ

В офисе политической партии «Айтайра» состоялась встреча руководства политических партий «Амцахара» и «Айтайра», возглавляемых Лесиком Цугба и Леонидом Лакербая. На встрече обсуждалась общественно-политическая ситуация в республике, сообщили Апсныпресс в «Айтайра».

Первостепенное внимание участники встречи уделили вопросам, касающимся необходимости объединения партий и движений, поддерживающих действующего президента. На встрече было подчеркнуто, что надо проводить консультации с политическими силами, представляющими оппозицию, но приоритет должен отдаваться работе Общественного совета при Президенте РА.

Как известно, еще в феврале глава государства инициировал создание консультативно-совещательного органа – Общественного совета при Президенте Республики Абхазия. Основным направлением деятельности Совета должна стать выработка предложений и рекомендаций по актуальным вопросам внутренней и внешней политики государства, развития экономики, социальной сферы, обеспечения соблюдения прав и свобод человека, Конституции и законов Абхазии на основе обсуждения с представителями политических партий, общественных организаций и иных институтов гражданского общества.

Руководители партий «Амцахара» и «Айтайра» также обсудили вопросы подготовки к предстоящим выборам в Народное Собрание – Парламент РА.

Участники встречи договорились и в дальнейшем согласовывать свои действия.

Номер: 47-48Выпуск: 4051-4052Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс