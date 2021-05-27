НА МОРЕ В ГАГРУ

Лето-2021

За последние два года автомобильный туризм набирает популярность и в России, и в мире. Туристы приобретают автодома и прицепы для путешествий, останавливаются на отдых в специально оборудованных автокемпингах.

По статистике TVIL.RU, туристы бронируют кемпинги для отдыха в автопутешествиях на лето от двух до 13 ночей и тратят от 1900 до 11500 рублей в сутки. Гагра вошла в топ-10 популярных городов для путешествий на автомобиле, сообщает сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU.

Номер: 47-48Выпуск: 4051-4052Рубрика: экономикаАвтор: Апсныпресс