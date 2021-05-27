Главная




 
НА МОРЕ В ГАГРУ 27.05.2021

НА МОРЕ В ГАГРУ

Лето-2021

За последние два года автомобильный туризм набирает популярность и в России, и в мире. Туристы приобретают автодома и прицепы для путешествий, останавливаются на отдых в специально оборудованных автокемпингах.

По статистике TVIL.RU, туристы бронируют кемпинги для отдыха в автопутешествиях на лето от двух до 13 ночей и тратят от 1900 до 11500 рублей в сутки. Гагра вошла в топ-10 популярных городов для путешествий на автомобиле, сообщает сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU.


Номер:  47-48
Выпуск:  4051-4052
Рубрика:  экономика
Автор:  Апсныпресс

Возврат к списку

 