ВЫБОР НАШИХ ДРУЗЕЙ

В Сирии прошли президентские выборы.

На пост президента претендовали три кандидата: действующий глава государства, генеральный секретарь партии БААС Башар Асад, кандидат от внутренней оппозиции Махмуд Ахмед Мерии и бывший депутат от социалистической партии Абдаллах Саллюм Абдаллах.

Президентом Сирии может быть избран гражданин, достигший 40 лет на начало года, в котором проводятся выборы, имеющий сирийское гражданство по рождению от родителей, которые также имеют сирийское гражданство по рождению, при этом он не должен иметь никакого иного гражданства, кроме сирийского. Кроме того, кандидат должен состоять в браке только с гражданином/гражданкой Сирии и постоянно проживать в Сирийской Арабской Республике не менее десяти лет.

•••

Башар Асад лидирует на президентских выборах в Сирии.

Окончательные итоги станут известны в течение трех дней.

Номер: 47-48Выпуск: 4051-4052Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия