УЧИТЬСЯ НА ВРАЧЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ РЕСПУБЛИКЕ

Министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния находился с рабочим визитом в Ярославской области.

Он встретился с заместителем председателя Правительства Ярославской области Анатолием Гулиным.

Стороны обсудили вопросы взаимодействия, в частности, в образовательной сфере. Между МЧС Абхазии и Ярославским медицинским университетом подписано соглашение, в соответствии с которым МЧС Абхазии получает возможность целевого направления абитуриентов для учебы на факультете лечебного дела с дальнейшей специализацией как врача экстренной помощи медицины катастроф.

По словам начальника медуправления МЧС РА Андзора Гоова, это дает возможность подготовки специалистов медицины катастроф качественно иного уровня, способных оказывать оперативную помощь повышенной категории сложности.

Номер: 47-48Выпуск: 4051-4052Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс