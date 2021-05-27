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ПРЕЗИДЕНТОМ РА ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 27.05.2021

ПРЕЗИДЕНТОМ РА ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

Президент РА Аслан Бжания 25 мая подписал Указ о внесении изменения в «Концепцию внешней политики Республики Абхазия», утвержденную 4 декабря 2020 года: «Внести в Концепцию внешней политики Республики Абхазия, утвержденную Указом Президента Республики Абхазия от 04 декабря 2020 года, № 316, изменение, исключив второй абзац пункта 2.3», – гласит текст Указа. Речь идет об исключении из той части Концепции, которая касается урегулирования отношений с Грузией, следующего положения: «Республика Абхазия допускает возможность создания условий для формирования дополнительного формата многоуровневых переговоров между Грузией и Республикой Абхазия, в рамках которого появится возможность обсуждать с грузинской стороной вопросы, представляющие взаимный интерес, решение которых в рамках Международных Женевских дискуссий не представляется возможным».


Номер:  47-48
Выпуск:  4051-4052
Рубрика:  политика
Автор:  Апсныпресс

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