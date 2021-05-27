ПРЕЗИДЕНТОМ РА ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

Президент РА Аслан Бжания 25 мая подписал Указ о внесении изменения в «Концепцию внешней политики Республики Абхазия», утвержденную 4 декабря 2020 года: «Внести в Концепцию внешней политики Республики Абхазия, утвержденную Указом Президента Республики Абхазия от 04 декабря 2020 года, № 316, изменение, исключив второй абзац пункта 2.3», – гласит текст Указа. Речь идет об исключении из той части Концепции, которая касается урегулирования отношений с Грузией, следующего положения: «Республика Абхазия допускает возможность создания условий для формирования дополнительного формата многоуровневых переговоров между Грузией и Республикой Абхазия, в рамках которого появится возможность обсуждать с грузинской стороной вопросы, представляющие взаимный интерес, решение которых в рамках Международных Женевских дискуссий не представляется возможным».

Номер: 47-48Выпуск: 4051-4052Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс