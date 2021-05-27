ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЕ В НОВОМ ФОРМАТЕ

В Абхазию приехала рабочая группа специалистов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Российские специалисты обследуют и спроектируют объекты телерадиовещания. Будут изучены объёмы строительно-монтажных работ, подлежащих реконструкции антенно-мачтовых сооружений и технических помещений. Также будет рассмотрена необходимость строительства новых объектов телерадиовещания.

Номер: 47-48Выпуск: 4051-4052Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс