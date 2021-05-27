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ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЕ В НОВОМ ФОРМАТЕ 27.05.2021

ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЕ В НОВОМ ФОРМАТЕ

В Абхазию приехала рабочая группа специалистов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Российские специалисты обследуют и спроектируют объекты телерадиовещания. Будут изучены объёмы строительно-монтажных работ, подлежащих реконструкции антенно-мачтовых сооружений и технических помещений. Также будет рассмотрена необходимость строительства новых объектов телерадиовещания.


Номер:  47-48
Выпуск:  4051-4052
Рубрика:  политика
Автор:  Апсныпресс

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