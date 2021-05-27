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27.05.2021
Номер: 47-48
Выпуск: 4051-4052
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЕ В НОВОМ ФОРМАТЕ
В Абхазию приехала рабочая группа специалистов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Российской телевизионной и радиовещательной сети.
Российские специалисты обследуют и спроектируют объекты телерадиовещания. Будут изучены объёмы строительно-монтажных работ, подлежащих реконструкции антенно-мачтовых сооружений и технических помещений. Также будет рассмотрена необходимость строительства новых объектов телерадиовещания.
Номер: 47-48
Выпуск: 4051-4052
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс