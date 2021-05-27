РЕШАЮТСЯ ВОПРОСЫ СУХУМСКОГО АЭРОПОРТА

Россия – Абхазия

Делегацию Росавиации встретила вице-премьер, министр экономики Кристина Озган. Вместе с Александром Нерадько в Абхазию прибыли заместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Олег Сторочевой и начальник управления аэропортовой деятельности Александр Аверкиев.

Вопрос восстановления работы аэропорта ранее обсуждался на встрече президентов России и Абхазии Владимира Путина и Аслана Бжания в Сочи в ноябре прошлого года. Руководитель Росавиации приехал в Абхазию, чтобы осмотреть аэропорт и лично оценить состояние комплекса. Для решения вопроса возобновления воздушного сообщения создана рабочая группа из представителей профильных ведомств двух стран. Взаимодействие носит конструктивный характер и в настоящее время переходит в практическую плоскость: разработана дорожная карта, ведутся консультации с проектными организациями.

В рамках однодневного визита Александр Нерадько встретился с Президентом Абхазии Асланом Бжания. Также в Администрации Президента состоялось рабочее совещание с участием представителей обеих сторон.

Номер: 47-48Выпуск: 4051-4052Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс