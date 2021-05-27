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РЕШАЮТСЯ ВОПРОСЫ СУХУМСКОГО АЭРОПОРТА 27.05.2021

РЕШАЮТСЯ ВОПРОСЫ СУХУМСКОГО АЭРОПОРТА

Россия – Абхазия

Президент РА Аслан Бжания принял руководителя Росавиации Александра Нерадько, сообщает пресс-служба Президента РА.

В Абхазии находится делегация Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация). На встрече речь шла о реализации практических шагов по капитальному ремонту и функционированию Сухумского аэропорта. Такое решение было достигнуто по итогам встречи президентов России и Абхазии 12 ноября 2020 года.


Номер:  47-48
Выпуск:  4051-4052
Рубрика:  политика
Автор:  Апсныпресс

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