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27.05.2021
Номер: 47-48
Выпуск: 4051-4052
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
РЕШАЮТСЯ ВОПРОСЫ СУХУМСКОГО АЭРОПОРТА
Россия – Абхазия
Президент РА Аслан Бжания принял руководителя Росавиации Александра Нерадько, сообщает пресс-служба Президента РА.
В Абхазии находится делегация Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация). На встрече речь шла о реализации практических шагов по капитальному ремонту и функционированию Сухумского аэропорта. Такое решение было достигнуто по итогам встречи президентов России и Абхазии 12 ноября 2020 года.
Номер: 47-48
Выпуск: 4051-4052
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс