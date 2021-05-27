РЕШАЮТСЯ ВОПРОСЫ СУХУМСКОГО АЭРОПОРТА

Россия – Абхазия

Президент РА Аслан Бжания принял руководителя Росавиации Александра Нерадько, сообщает пресс-служба Президента РА.

В Абхазии находится делегация Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация). На встрече речь шла о реализации практических шагов по капитальному ремонту и функционированию Сухумского аэропорта. Такое решение было достигнуто по итогам встречи президентов России и Абхазии 12 ноября 2020 года.

Номер: 47-48Выпуск: 4051-4052Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс