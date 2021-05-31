К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

Государственная инспекция Республики Абхазия по карантину растений доводит до сведения овощеводов, что на посадках картофеля появился карантинный вредитель пасленовых культур – колорадский жук.

При его обнаружении на картофеле, баклажанах, томатах, следует провести первое опрыскивание одним из следующих препаратов: «Батрайдер», «Жукоед», «Танрек», «Актелик», «Кораген».

За справками обращаться по адресу: ул. Гулия, 28, Государственная инспекция РА по карантину растений.

Номер: 49Выпуск: 4053Рубрика: обществоАвтор: Государственная инспекция РА по карантину растений