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К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 31.05.2021

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

Государственная инспекция Республики Абхазия по карантину растений доводит до сведения овощеводов, что на посадках картофеля появился карантинный вредитель пасленовых культур – колорадский жук.

При его обнаружении на картофеле, баклажанах, томатах, следует провести первое опрыскивание одним из следующих препаратов: «Батрайдер», «Жукоед», «Танрек», «Актелик», «Кораген».

За справками обращаться по адресу: ул. Гулия, 28, Государственная инспекция РА по карантину растений.


Номер:  49
Выпуск:  4053
Рубрика:  общество
Автор:  Государственная инспекция РА по карантину растений

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