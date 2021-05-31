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31.05.2021
Номер: 49
Выпуск: 4053
Рубрика: общество
Автор: Государственная инспекция РА по карантину растений
К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Государственная инспекция Республики Абхазия по карантину растений доводит до сведения овощеводов, что на посадках картофеля появился карантинный вредитель пасленовых культур – колорадский жук.
При его обнаружении на картофеле, баклажанах, томатах, следует провести первое опрыскивание одним из следующих препаратов: «Батрайдер», «Жукоед», «Танрек», «Актелик», «Кораген».
За справками обращаться по адресу: ул. Гулия, 28, Государственная инспекция РА по карантину растений.
Номер: 49
Выпуск: 4053
Рубрика: общество
Автор: Государственная инспекция РА по карантину растений