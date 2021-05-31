СПАСИБО ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ДОБРОЕ ОТНОШЕНИЕ

Из редакционной почты

Все знают, как важна своевременная медицинская помощь, как важно, чтобы ее оказали профессионально. Высокий профессионализм и доброе отношение могут творить чудеса. Я уверена. В этом я убедилась, когда была доставлена на машине «скорой помощи» в Сухумскую городскую клиническую больницу с подозрением на острый инфаркт, который впоследствии подтвердился.

Большое спасибо медицинскому персоналу обсервационного отделения больницы и особенно медсестре Татьяне Самсоновне Клиновой, которая не только добросовестно выполняла свои профессиональные обязанности, но и всячески помогала мне, ухаживала за мной как дочь. Я была лежачей больной, нуждалась в соответствующем уходе. Его осуществлял медперсонал обсервационного отделения.

Большое спасибо моему лечащему врачу в отделении кардиологии Щазине Леонидовне Чуаз, всему отделению кардиологии во главе с заведующей этого отделения Людмилой Аслановной Отырба.

Спасибо за то, что дали мне возможность жить дальше, спасибо за чуткость, доброту, внимательное отношение.

Татьяна МАКСИМОВА, пенсионерка, бывшая учительница географии, биологии

Номер: 49Выпуск: 4053Рубрика: обществоАвтор: Татьяна МАКСИМОВА, пенсионерка, бывшая учительница географии, биологии