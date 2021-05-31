ОТКРОВЕНИЯ В ФАЯНСЕ И В ЖИВОПИСИ

Искусство

20 апреля в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии в Сухуме открылась выставка известной сухумской художницы Людмилы Будяк «Мое откровение».

В экспозиции представлены более 40 работ, большую часть которых составляют живописные работы и фаянс.

Людмила Будяк – по образованию керамист, и способна в синтезе техник, стилей найти свою собственную лирическую утонченную мелодию и воспеть любимую Абхазию.

Художница Валентина Хурхумал, преподаватель Сухумского художественного училища по керамике, рассмотрела талант у юной Людмилы Будяк еще в 70-х годах прошлого века.

– Людмила – любимая ученица моей молодости, она – очень талантливый человек: великолепно чувствует объем, многообразие форм. Ей хорошо удаются и скульптура и акварель. На мой взгляд, очень важно, чтобы художник был еще и хорошим человеком. Это отражается в творчестве. Людмила – наша всеобщая любимица. Когда хороший мастер еще и добрый человек, способный всегда прийти на помощь – это вдвойне замечательно, – убеждена педагог.

Множество работ художницы вписаны в окружность. Магия этой фигуры, возможно, в том, что она обладает признаками бесконечности и совершенства.

– Круг действительно будит фантазию, – соглашается Людмила Будяк.

– Но для керамиста помимо творческого полета необходим большой опыт. Художник делает эскиз, формовщик строго по эскизу – форму, затем идет сложный технологический процесс: роспись, двойной обжиг...

В работе «Моя Абхазия» художница соединила и ввела в работу знаковые места Сухума, закольцевав в окружность и объединив главной точкой наблюдения – смотровой площадкой с колоннами.

– Вижу Сухум будущего, конечно же, процветающим, обновленным. Меня вдохновляют море, люди, набережная, пальмы... Вижу страну завтрашнего дня – она на подъеме, – признается художница.

Одна из работ Людмилы Будяк – «Мечты сбываются». Женский лик на фаянсовой основе в форме круга, но в обрамлении строгого квадрата.

– Я убеждена, что мечты сбываются, – с улыбкой говорит Людмила. – У меня есть любимое дело, в моей жизни были многочисленные творческие поездки...

Анатолий Качанов, молодой художник-авангардист:

– Я вижу в фаянсе Людмилы Будяк черты живописи Анри Матисса. Мне очень нравится, когда автор как бы сочиняет свои работы. Круг опять же возвращает к «Танцу» Матисса. Только вместо танцующих людей здесь летящие птицы. И много позитива...

Художница с большим творческим стажем Анна Любосий убеждена, что в творчестве слишком много света не бывает.

– Художник призван нести в этот мир светлое начало. Людмила Будяк – художник света и большого внутреннего требования к себе.

Имя Людмилы Будяк хорошо известно далеко за пределами Абхазии.

– Людмила много раз представляла нашу страну на высоком профессиональном уровне. В ней сочетаются тонкость души, женская лиричность и высокие художественные достижения, – отметил художник, советник Президента по вопросам культуры Нугзар Логуа. – Неслучайно, что эта выставка имеет такое красивое и глубокое название «Мое откровение».

Откровение – это нечто, позволяющее мгновенным озарением света раскрыть истину. Облекая форму в самостоятельную реальность, художница создает в керамике самобытные объемы, проникая в сущность предметов. Обычный, на первый взгляд, чайный сервиз под названием «Осень» несет в себе индивидуальную смысловую нагрузку, а массивная ваза цвета бирюзовой пастели делает предмет практически невесомым. Название «Полет» как нельзя лучше определяет смысл работы. Индивидуальная декоративность становится содержанием. Закон формальной логики обратного отношения между объемом и содержанием имеет свои проекции и в творчестве. Объемы работ Людмилы Будяк поглощают в себе глубокое содержание и при этом воспевают тонкие миры...

«Мое откровение» – это выставка, на которой представлены и совершенно новые работы, и те, что были созданы в советское время.

– Есть работы очень интересного периода конца 70-х – начала 80-х годов, – отметила на открытии выставки директор ЦВЗ Эльвира Арсалия.

– Произведения Людмилы Будяк находятся в Государственной картинной галерее. Людмила –по-настоящему сухумский художник, она тут выросла и сформировалась. Неудивительно, что почти в каждой ее работе отражается местный сюжет. Работа «Махаджиры» находится в музее им. Дмитрия Гулиа. А работа «Призыв к Победе» – простая по набору художественных средств, но сильная по воздействию на зрителя – побывала на многих выставочных площадках планеты.

Сама художница говорит о выставке как о результате большого труда.

– Везде присутствует моя Абхазия. Ее колорит всегда в моем сердце, и соответственно это находит отражение в моих работах.

Нина СПАССКАЯ

Номер: 49Выпуск: 4053Рубрика: обществоАвтор: Нина СПАССКАЯ