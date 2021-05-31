СПОРТ

В Москве прошел открытый турнир по вольной борьбе «День Победы», в котором приняли участие 400 спортсменов из Дагестана, Чечни, Якутии, Калмыкии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Крыма и Абхазии, а также городов Санкт-Петербурга, Краснодара, Москвы, Сочи, Ростова-на-Дону, Тулы, Иваново.

Город Сухум представляли воспитанники секции вольной борьбы Управления по делам молодежи и спорта Администрации города.

По итогам выступлений наших спортсменов в своих весовых категориях показали следующие результаты: 1-е место – Абаз Фет-оглы; 3-е место Нестор Акаба, Максим Адлейба, Никита Лежия, Леон Киут.

Воспитанник сухумской секции вольной борьбы Даниэль Допуа, выступавший за Адыгею, занял 1-е место.

Команда выражает огромную благодарность главе Администрации г. Сухума Б.Эшба и заместителю председателя Народного Собрания Карачаево-Черкесской Республики, председателю высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса М.Экзекову за помощь в организации поездки.

Номер: 49Выпуск: 4053Рубрика: спортАвтор: Комитет по вопросам молодежи и спорта Администрации г. Сухум