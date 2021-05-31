УЧИТЕЛЬНИЦА. С БОЛЬШОЙ БУКВЫ!

Важная профессия

Вспоминаю свой вступительный экзамен по английскому языку в Абхазский государственный университет. Билет мне достался несложный, поэтому отвечала достаточно уверенно. Экзаменатор спрашивает меня, с кем занималась дополнительно и какую окончила школу. Отвечаю, что гудаутскую русскую среднюю школу №2, а мой педагог – Мери Тхагушева. По лицам экзаменаторов я поняла, что экзамен я сдала благодаря своей учительнице. Картинка повторилась и на выпускном государственном экзамене. Понимаете меня?!

Сейчас я, как ученица, на уроке. Мне предстоит очередной экзамен. Я взялась за рассказ о моей учительнице. Это сложно. Я буду стараться. Надеюсь справиться.

Мери Тхагушева. Всегда молодая, обаятельная, при этом сильная, имеющая свое мнение, умеющая его отстаивать. Ее любят многие, уважают многие, восхищаются многие. А это значит, что ее жизнь посвящена не только собственной семье, но и сотням детей, которых она обучала, общественным нагрузкам, которые выполняла всегда с удовольствием, будто это самая настоящая работа. То есть со всей присущей ей ответственностью. И когда была депутатом районного Собрания, и членом Общественной палаты РА, и председателем районного отделения союза женщин РА, и во время войны, когда дни и ночи старалась оказать помощь всем, кто в этом нуждался. Словом, делом, поступками.

Когда она пришла к нам в школу в те уже далекие 70-е годы, первое, на что все обратили внимание, – это то, что она достаточно молодая и очень интересная. А вскоре мы, ее ученики, поняли, что она будет нам другом. Но для этого нужно очень постараться и быть готовыми к ее урокам, иначе поблажек не будет. И не было. Строгая и справедливая, требовательная и очень веселая, компанейская и всегда собранная. И еще много эпитетов, которых заслуживает Мери Эндрисовна Тхагушева.

Мери появилась на свет в семье убыха и черкешенки в селе Калдахуаре Гудаутского района Абхазии. История ее семьи может претендовать на самостоятельный рассказ или роман. Она переплетается корнями с многострадальной историей целого народа. Ее отец, Эндрис Черен, занимался коневодством в Лазаревском районе, где компактно проживали убыхи. Вырос в большой семье – у него было шестеро братьев и сестер. А когда создал семью, у него родились также шестеро детей. Он занимался любимым делом, очень заботился и лелеял своих питомцев – лошадей. Когда наступили смутные времена, ему и компаньонам стало известно, что коней, скорее всего, заберут для нужд армии. Для мужчины отдать коня значило потерять честь. В одну ночь весь свой табун они перегнали на Северный Кавказ и там спрятали в горных аулах. К моменту возвращения стало известно, что его семью – жену и шестерых детей, а также родных братьев и сестёр – депортировали в Казахстан. Сменив фамилию на Тхагушев, Эндрис Черен с другом, семью которого также депортировали в их отсутствие, приехал в Абхазию. Он остановился в семье Агрба в селе Звандрипше Гудаутского района, а друг поехал обустраиваться в соседнее село Бармыш. Но вскоре Эндрис вернулся за девушкой Рабинат Тластнаковой, которую встретил в горном ауле Ходз, и вскоре привез ее, свою вторую жену, в Абхазию. Так образовалась семья убыха и черкешенки, которые затем построили дом и обосновались в селе Калдахуаре. Эндрис по профессии был строителем, получил специальное образование в Полтаве, строил дороги и мосты в Абхазии. У новой семьи появились на свет Мери Тхагушева и двое ее братьев. В раннем детстве с ней говорили только на черкесском – языке матери, но она быстро осваивала разговорную речь своих соседей и друзей детства. Говорила на абхазском, армянском, грузинском. Этот навык пригодился ей впоследствии, когда выбирала профессию. Ведь каждый следующий за первым выученным языком достается намного легче.

Через много лет один из старших сыновей вернулся из ссылки и приезжал к отцу в Абхазию.

Окончив сельскую школу, Мери поступила на филологический факультет Сухумского педагогического института по специальности абхазский и английский языки. Она вспоминает с благодарностью своего педагога, Щурбея Царгуш, который настоял на том, чтобы она поступала на новый факультет, где обучение проводилась по двум дисциплинам. Учеба и занятия спортом – этому были посвящены ее детские и юношеские годы. Она все делала с удовольствием, и от результатов получала удовлетворение. Училась хорошо, была весьма активной, вела все мероприятия, пела, танцевала. Как она говорит, была весьма деятельной. Почему была? Она и сейчас такая. Занятия спортом – отдельная страница в ее биографии, среди фаворитов – легкая атлетика и шахматы. А волейбол, ее любимый вид спорта?! Именно в нем она выполнила нормативы кандидата в мастера спорта СССР. Это, как известно, командная игра, а в команде у каждого игрока свое определенное положение. А вот результат зависит от усилий всей команды. Как и в жизни Мери. Она командный игрок. Но как показало время, она больше капитан команды и умеет построить работу таким образом, чтобы результат был высоким. Мери Эндрисовна (более известная как Борисовна) вначале была педагогом в гудаутских средних школах №4 и №5. Но большая часть её трудовой биографии, а именно с 1973 по 2015 годы, приходится на одну – гудаутскую среднюю школу №2 имени В.Аргун, и на посту ее директора была с 1992 года.

В день, когда моя учительница принимала поздравления с высокой, заслуженной наградой – получила звание «Заслуженный учитель Республики Абхазия» в день своего юбилея – я делилась этой новостью по телефону с моей одноклассницей. И делала это, когда шла на работу. В это время на мой голос отреагировал проходивший мимо мужчина, видимо, я говорила не шепотом. Он попросил поздравить от его имени Мери Эндрисовну. Я не ожидала такой просьбы, естественно, и не осмелилась спросить, от кого передавать поздравление, так как он, скорее всего, меня узнал. Я, конечно, передала привет и поздравления, но и сегодня не знаю, от кого. Однако все равно это было очень приятно. Значит, и в его жизни, или жизни его детей, была и есть наша Мери.

Сама жизнь не состоит исключительно из светлых полос, она преподносит и серьезные испытания. Эти испытания Мери Эндрисовна прошла во время Отечественной войны 1992-1993 годов вместе со своим народом. Делала все, что могла. В это время ее сын Астамур не мог спокойно продолжать учебу в Санкт-Петербурге. Он уже отслужил в рядах Советской армии и с дисциплиной был знаком. Приняв осознанное взрослое решение, вместе со своими друзьями и братьями ушел защищать Родину. Астамур прошел всю войну, дважды был тяжело ранен, имеет правительственные награды. Он ушел из жизни еще молодым – сказались последствия войны, стресса. Он часто вспоминал своих боевых друзей, оставшихся на поле брани. Ему не хватало общения с этими ребятами, ему хотелось поделиться с ними всем, что не успел сказать им при жизни. Потеря сына остается для матери, даже такой сильной, как Мери Тхагушева, невосполнимой утратой и неутихающей болью.

Женщины объединились во время войны. Это помогало каждой приобрести новые силы, уверенность. Это помогало выжить, когда женщины теряли своих сыновей, мужей, братьев, помогало жить дальше. Союз женщин возглавила Юлия Папба, ее поддерживали Мери Тхагушева, Майя Агрба, Наташа Шулумба, Роза Шамба, Зинаида Агрба, Нателла Чанба, Лиза Агрба, они и объединили вокруг себя женщин. В первые дни и месяцы войны благодаря усилиям женщин, информация о том, что происходило в охваченной войной Абхазии, доходила до международного сообщества. Женщины хотели, чтобы их голоса были услышаны во всем мире, и кровопролитная война была остановлена.

Еще шла война, а делегация женщин отправилась на Северный Кавказ, чтобы встретиться с матерями погибших добровольцев. Это была миссия женщин-миротворцев Абхазии, от которых в каждом ауле, в каждой семье, где потеряли сыновей, но где не владели достоверной информацией, ждали слов поддержки. Свою задачу наши женщины выполнили, они смогли передать позицию нашего правительства относительно добровольческого движения. И Мери Тхагушевой, знающей черкесский язык, в ком течет черкесская и убыхская кровь, легче было говорить на самые сложные темы.

В августе 1992 года, в первые дни войны, в гудаутской средней школе №2 был создан штаб, и в одном из зданий школы некоторое время жили добровольцы. И для каждого из них Мери находила доброе слово и как мама заботилась о том, чтобы у них было все необходимое.

А уже в декабре 1992 года в школе возобновился прерванный учебный процесс. Вместе с местными ребятами за парты сели дети из оккупированных территорий Абхазии. Многие из выпускников того военного года с большой признательностью и благодарностью вспоминают то время. А она, в свою очередь, вспоминает один из множества эпизодов, который запомнила отчетливо. К ней в кабинет вошли отец с дочерью. Как оказалось, они были из Ткуарчала. И когда директор, после некоторых формальностей, вручила девочке набор учебников, она от переполненных чувств обратилась к отцу с дрожью в голосе: «Папа, я точно пойду в школу, я буду учиться». На что отец ответил: «Конечно. А я пойду выполнять свою задачу – защищать Родину и вас». История не сохранила его имени, но точно известно, что он погиб.

Работа, которую женщины начали в войну, продолжалась и в мирное время. Но мир приходил в нашу жизнь очень медленно. К нему снова нужно было привыкать, ведь мир успел измениться за недолгих 13 месяцев войны. Всем нужен был свежий и новый позитивный глоток воздуха. Насколько позволяло время, средства, просто обстоятельства, женщины стали встречать какие-то праздники вместе, ездить друг к другу в гости. Это был прорыв, это было движение вперед. Вокруг этого Союза сплотились очень многие женщины. Это был настоящий союз, объединение, и, думаю, в то непростое время его значение было достаточно высоким. Во всех начинаниях женщины чувствовали помощь руководства района. Оно обеспечивало транспортом, не отказывало и в финансовой поддержке. А еще Мери Эндрисовне пришлось поработать и переводчиком с английского. Для многочисленных журналистов иностранных англоязычных изданий Мери Тхагушева переводила, рассказывала, отвечала на вопросы.

Депутат Гудаутского районного Собрания двух созывов, член Общественной палаты РА трех созывов, Мери Тхагушева долгие годы и после войны возглавляла районное отделение Союза женщин. Когда она все это успевала? Ведь основную её деятельность – очень ответственную – директора школы никто не отменял. Просто Мери Эндрисовна относится к любой работе, поручению, просьбе, ко всему, что делает, очень серьезно. Она ценит себя и свое слово. Я как ее бывшая ученица дорожу дружбой с ней. Мне кажется, что и все подружки ее дочери Мадины Бутба дружат с ней. Мери дает им советы, подсказывает, как поступать в определенных ситуациях. А как ими воспользоваться – решать каждой самостоятельно. Я точно знаю: когда у меня есть вопрос, могу смело к ней обращаться. Спасибо, Мери Эндрисовна, за то, что Вы есть!

Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «Республика Абхазия» по Гудаутскому району

Номер: 49Выпуск: 4053Рубрика: обществоАвтор: Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «Республика Абхазия» по Гудаутскому району