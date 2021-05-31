ЧИТАЯ ГАЗЕТУ «СОВЕТСКАЯ АБХАЗИЯ». МАЙ 1945 г.

Былое время. Архив

– Благодарю колхозников и колхозниц Абхазии, Галский район за заботу о Красной Армии.

И.Сталин

– В колхозах Эшера Абхазского сельсовета прошли многолюдные собрания по сбору средств на постройку боевых самолетов. Колхозники и колхозницы единодушно вносили деньги из своих сбережений от 2.500 руб. до 3.000 рублей. Так, колхозники из колхоза «Искра революции» внесли 52.100 рублей.

– Медицинские работники г.Сухума с большим подъемом собрали 275.000 рублей на постройку новой авиаэскадрильи.

– Готовятся трактора к весенним полевым работам. Хорошо дела идут в Гудаутской, Гальской МТС. Здесь все готово: топливо, работники, трактора. Отстают от плановой подготовки Сухумская, Очамчирская МТС. Взяв социалистические обязательства, коллективы этих станций не успели подготовиться к посеву вовремя.

– В Гагрском районе закончен ремонт плуг и борон в переселенческом колхозе имени Сталина.

Превратили Сухум в город-парк, образцовый город-курорт.

– Коллектив Сухумского морпорта принимает активное участие по озеленению своего города.

По Бзыбскому шоссе было посажено 600 корней эвкалиптовых насаждений. За ними не было организовано надлежащего ухода. Часть эвкалиптов погибло.

60 корней эвкалипта посажены в районе детского сада морпорта.

Посадка цитрусовых и эвкалиптовых насаждений в Сухуме это только часть исключительно важной задачи, вытекающей из решения IX пленума ЦК Коммунистической партии большевиков.

– Подготовка почвы для посадки цитрусовых в Сухуме началась еще в марте месяце. Хорошо потрудились домоуправления №3, 5, 6. В апреле начались массовые посадки лимонов на улицах города. Медлят с посадками некоторые жители города. Так, проживавшим по улице Венецианское шоссе граждане Чагава, Евдокимова, Челидзе не выкопали ни одной посадочной ямы. А должны посадить по пять корней цитрусовых и эвкалипта.

– Одним из замечательных украшений г.Сухума может стать бамбук. Его со временем можно применять при изготовлении мебели, спортинвентаря, в судостроительстве и авиационной промышленности. Было решено для этих целей заложить целую плантацию бамбука сорта «mocco» на площади 0,6 га.

– В Сухумском городском совете разработали план высаживания зеленых насаждений. Ежедневно в свободное от учебы время на работу будут привлекаться 500 студентов.

– В Сухумском гостеатре поставлены спектакли «Коварство и Любовь», «Свадьба Кречинского», «Встреча в темноте».

– В кинотеатре «Апсны» (где ныне Русский театр) демонстрировали фильм «Кармелюк», начало в 7 и 9 часов вечера.

В кинотеатре при клубе им. Ленина (где ныне Дом народного творчества) крутили фильм «Иван Грозный». Начало сеанса было в 18.00, 20.30 и 22.30 вечера.

Газету читал Ю.КУРАСКУА

Редакция выражает благодарность за предоставленный материал Республиканскую библиотеку им. И.Папаскир и журналиста Нину Спасскую.

Номер: 49Выпуск: 4053Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА