ЛЕТАЮЩИЙ БАШМАК

Интересная история

Иногда жизнь сама становится режиссером. «Судьбы у людей разные», «всякое в жизни бывает». Такие фразы мы слышим часто. А ведь это правда. Я люблю собирать разные интересные истории из жизни знакомых мне людей или из их рассказов о жизни их знакомых. У меня много таких историй: про судьбоносные встречи, любовные романы, истории с трагичными концами. Некоторые из них насыщены событиями, богаты персонажами. Такие истории в один рассказ не уместить.

История моего героя никого не оставит равнодушным. Сергей рос в многодетной семье с любящими родителями в маленьком селе. Мама его, Мариам, была очень красивая женщина, среднего роста, с тоненькой, как тростинка, талией, черными, как ночь, длинными и густыми волосами, белоснежной улыбкой и оливкового цвета кожей. Отец его, Владимир, был высокий, светловолосый мужчина с зелеными глазами и строгим взглядом. Когда произошла эта история, Сереже было лет двенадцать - тринадцать. У него были огненно-рыжие волосы, здоровый румянец на круглом лице, усыпанном веснушками.

Семья, в которой он рос, была очень дружной. Смех и радость были постоянными гостями в их доме. Учился он хорошо, но, несмотря на успехи в школе, рос очень непоседливым, шустрым и весьма изобретательным пареньком. Его увлекали все уличные игры: футбол, стрельба из рогаток, баскетбол. Страсть к активным играм имела небольшой недостаток: он очень быстро изнашивал свою обувь. В те времена достать обувь – была задача не из простых. В семье было пятеро детей, каждый сезон надо было покупать обувь, так как дети быстро росли. Их мать покупала обувь на размер больше, чтобы сократить расходы и продлить срок носки. В этот раз по ошибке Сергею купили обувь почти на пару, а то и на три размера больше. Эта новость расстроила его, так как парень-непоседа стал заложником своей обуви. Расстояние от дома до школы составляло около трех километров, в удобных ботинках время до школы занимало не более тридцати минут.

Одним весенним солнечным утром, ничем не примечательным, после вкусного завтрака, приготовленного его мамой (лепешки из кукурузной муки с буйволиным айраном), Сережа собрал портфель, накинул свой легкий пиджак и не спеша двинулся в школу. Все его мысли были о новых ботинках. «Неужели нельзя было купить мой размер? Из этой пары можно сотворить еще одну, если порубить ее топором пополам». Такой ироничный монолог крутился в его голове. Только он старался ускорить шаг, как его башмаки спешили «выплюнуть» его ступни. Ему казалось, что топот от его ботинок слышит вся округа, а пыль, которая поднимается от шагов, создает пыльный туман в диаметре двух метров. Дорога казалось ему бесконечной. И вот школа уже совсем близко, слышно, как ребята перед уроками гоняют на поле в футбол. Летит мяч прямо в сторону Сережи:

– Пасуй, Серый, пасуй! – кричали его друзья.

– Ну же, давай!

Долго не думая, он бросил свой портфель на обочину и со всей силой ударил по мячу. Удар был очень сильным, мяч должен был отлететь со скоростью света обратно на поле. Однако… Но ребята с поля не переставали кричать:

– Пасуй же, пасуй!

А школьники, стоявшие в этот момент рядом с ним, в своих темно-синих школьных формах, закатывались от смеха. Кровь с бешеной скоростью подступила к щекам Сергея, теперь он стоял, опустив голову, осознавая, что вместо мяча полетел его башмак, да еще в чужой огород. Ох, как же не вовремя отвернулась от него подруга-удача. Ведь он так хотел похвастаться перед своими сверстниками блестящим ударом.

Он замер. Эта ситуация казалась ему настолько абсурдной, ведь знал же, что такой исход был очевиден. В голове его начался бурный монолог, где он отчитывал себя, но все мысли надо было гнать прочь и что-то делать. До начала урока оставалось всего пять минут. Пока в его голове царил хаос, его друзья ловко перепрыгнули через забор и достали его ботинок. Туго зашнуровав ботинок, он поблагодарил своих друзей, хлопнув по плечу, и поспешил на урок. Сергей был шустрым и непослушным подростком, но другом он был отзывчивым и умел дружить по-настоящему. И друзья его не оставили в этот неловкий для него момент. Это одна из немногих историй из насыщенного детства моего любимого дяди.

Милана ЖИБА

Номер: 49Выпуск: 4053Рубрика: обществоАвтор: Милана ЖИБА