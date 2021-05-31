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С ДУМОЙ О ТЕБЕ, АБХАЗИЯ
Великая Победа 1941 – 1945 гг.
Моя Родина – горное село Отхара в Абхазии.
Оно стало для меня колыбелью. Рано жизнь, судьба оторвали меня от родных мест, потянуло к знаниям, уехал учиться. И где бы я ни находился: в Саратове, Виннице, Белостоне, в Налибокско-Ивенецкой пуще (провел в партизанском соединении «Платона» три боевых года), в Барановичах, в Запорожье, в Минске, повсюду я помнил, ни на минуту не забывал свою родную абхазскую Отхару, наши песни, легенды, пляски, наших долголетних жителей.
Абхазия – это горы, это Черное море, это звонкие ручейки, это бескрайние леса, словно зацепившиеся корнями своих деревьев за отлогие площади. И все это помнилось мне и часто являлось во сне.
Жили мы в небольшом поселке Гарпе. У нас тогда школы были еще редкостью. Поэтому начальное образование я получил в Отхаре. Я ежедневно шагал в школу по горным тропам. К этим нелегким дорогам привык, но когда на пути появлялась горная речушка, передо мной, малышом, возникала трудная задача, как преодолеть этот бурлящий поток воды.
И всегда находились добрые люди, которые на руках переносили меня на другой берег, с сердечным пожеланием хорошо учиться. Книги я любил с детства, и для меня было большой радостью одолеть первые ступеньки познания и овладеть азбукой – русской и абхазской. Книг тогда было очень мало, и если отец изредка по своим делам спускался с гор в небольшие городки, расположенные у подножья, и по возвращении приносил с собой книжку, то этот день мы (нас было пятеро братьев и три сестры), считали для себя праздничным. Книга, словно на волшебных крыльях, уносила нас в другой мир. Еще в школе я принял твердое решение обязательно продолжить свое образование и поэтому старался учиться прилежно, и это мне удавалось. Но дружил я тогда не только с книгой. Детство в горах – это особое детство, развлечения другие. В горных селениях и хозяйство ведется не так, как на равнине, и даже быт имеет свои особенности.
У нас была большая семья – десять человек. И это был дружный трудовой коллектив. Тон, конечно, задавали родители, а мы брали с них пример. Мы учились у них трудолюбию, скромности, честности, верности своему долгу, и это тоже была школа – великая и очень важная житейская школа. Сколько раз потом в жизни, вдали от «поднебесных» Отхар, я вспоминал мудрые советы отца и матери, мысленно представлял их на моем месте, думал о том, как бы поступил в таком случае старый абхаз Куга Зухба, и как мне кажется, всегда находил правильное решение.
Абхазы – мирные люди, испокон веков привыкли быть в дружбе и между собой, и с соседями. Но если зовет Родина, то абхазы – это и джигиты, и стрелки превосходные, а горные дороги приучили их легко переносить трудности пути. В Великую Отечественную войну абхазы и самолетами управляли, и танками, и с «катюшами» были в ладу.
Не раз встречал своих дорогих земляков на огненных фронтовых и партизанских дорогах.
Отхара! Это за тебя, родное мое село, мы шли в бой.
После войны я не раз бывал в родной Отхаре. Не узнать было и этот уголок солнечной Абхазии. Кем только не стали мои друзья-земляки в нашей советской стране! Новая жизнь пришла и в горы. Пришла и утвердилась на веки вечные.
А эти строки адресую от сердца моему сыну Владиславу, всей абхазской молодежи. Берегите мир, берегите традиции родного народа, берегите нашу советскую Родину, берегите дружбу народов. А вас судьба пусть убережет от тех горестей, что пережили мы в суровую годину Великой Отечественной войны. Но знать о пережитом нами вы должны, вы обязаны.
Вот почему я последние годы своей жизни посвятил, по сути, этой книге. Моя книга, книга военного юриста, – о войне, о пережитом в годы бурь. И тут каждая строка от сердца, в каждой строке повторяю и повторяю: С ДУМОЙ О ТЕБЕ, МОЯ МАТЬ, МОЯ АБХАЗИЯ!
Зухба Давид (Датико) Кугович родился в 1909 году в селе Отхаре Гудаутского района Абхазской АССР, по национальности абхазец, член КПСС с 1942 года, образование высшее юридическое.
До начала Великой Отечественной войны работал в военной прокуратуре войск НКВД Белестекской области в качестве следователя по погранвойскам. Там же в числе первых вместе с пограничниками принял удар фашистов.
Оказавшись на оккупированной немцами территории Белоруссии, Давид Зухба в конце июня 1941 года организовал группу партизан для борьбы с немецкими захватчиками, которую возглавлял до весны 1942 года. Весной 1942 года эта партизанская группа в Ивенецко-Налибокской пуще объединилась с другими партизанскими группами, действовавшими в этой же пуще. На их базе был организован партизанский отряд. Давид Зухба был назначен начальником особого отдела этого отряда, а когда в ноября 1942 года отряд вырос до 980 человек и была организована партизанская бригада им.Чкалова, возглавил особый отдел бригады.
С сентября 1943 года по июль 1944 года Давид Зухба являлся начальником отдела разведки и контрразведки Ивенецко-Велижинской зоны и прилегающих к ним районов, объединявших шесть партизанских бригад и четыре самостоятельно действующих партизанских отрядов, одновременно был членом бюро Велижинского подпольного райкома партии.
Давид Зухба проделал большую работу по борьбе с шпионами, диверсантами и террористами, засылавшимися немецкой разведкой в партизанские бригады, обеспечивал безопасность народных мстителей, добывал для командования Советской Армии и партизанского соединения важные разведданные, участвовал во многих боях с немецкими захватчиками.
За активное участие в борьбе с немецкими захватчиками Д.К.Зухба был награжден орденами и медалями.
После войны работал прокурором войск МТБ по Барановичской области и в воинских соединениях.
В начале 1959 года он по состоянию здоровья ушел в отставку в звании подполковника юстиции. Давид (Датико) Кугович ушел из жизни 18 июня 1975 года в г.Минске Белорусской ССР. Похоронен на Колхидском кладбище в г.Гагре.
В 2019 года вышла книга мемуаров ветерана под названием «Шумела пуща вековая».
Многие материалы и стихи, посвященные Давиду Куговичу, по разным причинам не вошли в эту книгу. Посчитав, что они должны увидеть свет, я предлагаю читателю некоторые из них.
С. ХАЛВАШ, филолог, составитель книги «Шумела пуща вековая»
*** БОЕВОМУ ДРУГУ, ЗУХБА Д.К.!
Прощай, любимый Датико,
Сын солнечного юга.
Как потерять мне не легко
Тебя – большого друга.
С тобой навек я побратим
Был сердцем и душою.
Ходил в огонь, глотая дым
Военною порою.
Когда ползли на нас кругом
Коричневые гады,
Уничтожая все огнем
Смертельной канонады,
Когда пылала от врагов
Земля вся, как зарницы
Над пепелищами лесов *.
Не пролетали птицы....
Хотя ты будешь далеко Лежать в могиле юга
Я не забуду, Датико,
Тебя – большого друга.
Прими, товарищ боевой
Привет чистосердечный
От Белоруссии родной,
Кому ты – сября вечный.
Ведь за нее ты пролил кровь
Кавказскую, святую,
За что снискал себе любовь
Горячую такую.
В бессмертие ушел твой прах,
Проглоченный землею.
Ты будешь жить в наших сердцах
Немеркнущей звездою.
Леонид УСТАБАШИДЗЕ, бывший комиссар партизанского отряда Барановичского соединения
Номер: 49
Выпуск: 4053
Рубрика: общество
Автор: С. ХАЛВАШ, филолог, составитель книги «Шумела пуща вековая»