С ДУМОЙ О ТЕБЕ, АБХАЗИЯ

Великая Победа 1941 – 1945 гг.

Моя Родина – горное село Отхара в Абхазии.

Оно стало для меня колыбелью. Рано жизнь, судьба оторвали меня от родных мест, потянуло к знаниям, уехал учиться. И где бы я ни находился: в Саратове, Виннице, Белостоне, в Налибокско-Ивенецкой пуще (провел в партизанском соединении «Платона» три боевых года), в Барановичах, в Запорожье, в Минске, повсюду я помнил, ни на минуту не забывал свою родную абхазскую Отхару, наши песни, легенды, пляски, наших долголетних жителей.

Абхазия – это горы, это Черное море, это звонкие ручейки, это бескрайние леса, словно зацепившиеся корнями своих деревьев за отлогие площади. И все это помнилось мне и часто являлось во сне.

Жили мы в небольшом поселке Гарпе. У нас тогда школы были еще редкостью. Поэтому начальное образование я получил в Отхаре. Я ежедневно шагал в школу по горным тропам. К этим нелегким дорогам привык, но когда на пути появлялась горная речушка, передо мной, малышом, возникала трудная задача, как преодолеть этот бурлящий поток воды.

И всегда находились добрые люди, которые на руках переносили меня на другой берег, с сердечным пожеланием хорошо учиться. Книги я любил с детства, и для меня было большой радостью одолеть первые ступеньки познания и овладеть азбукой – русской и абхазской. Книг тогда было очень мало, и если отец изредка по своим делам спускался с гор в небольшие городки, расположенные у подножья, и по возвращении приносил с собой книжку, то этот день мы (нас было пятеро братьев и три сестры), считали для себя праздничным. Книга, словно на волшебных крыльях, уносила нас в другой мир. Еще в школе я принял твердое решение обязательно продолжить свое образование и поэтому старался учиться прилежно, и это мне удавалось. Но дружил я тогда не только с книгой. Детство в горах – это особое детство, развлечения другие. В горных селениях и хозяйство ведется не так, как на равнине, и даже быт имеет свои особенности.

У нас была большая семья – десять человек. И это был дружный трудовой коллектив. Тон, конечно, задавали родители, а мы брали с них пример. Мы учились у них трудолюбию, скромности, честности, верности своему долгу, и это тоже была школа – великая и очень важная житейская школа. Сколько раз потом в жизни, вдали от «поднебесных» Отхар, я вспоминал мудрые советы отца и матери, мысленно представлял их на моем месте, думал о том, как бы поступил в таком случае старый абхаз Куга Зухба, и как мне кажется, всегда находил правильное решение.

Абхазы – мирные люди, испокон веков привыкли быть в дружбе и между собой, и с соседями. Но если зовет Родина, то абхазы – это и джигиты, и стрелки превосходные, а горные дороги приучили их легко переносить трудности пути. В Великую Отечественную войну абхазы и самолетами управляли, и танками, и с «катюшами» были в ладу.

Не раз встречал своих дорогих земляков на огненных фронтовых и партизанских дорогах.

Отхара! Это за тебя, родное мое село, мы шли в бой.

После войны я не раз бывал в родной Отхаре. Не узнать было и этот уголок солнечной Абхазии. Кем только не стали мои друзья-земляки в нашей советской стране! Новая жизнь пришла и в горы. Пришла и утвердилась на веки вечные.

А эти строки адресую от сердца моему сыну Владиславу, всей абхазской молодежи. Берегите мир, берегите традиции родного народа, берегите нашу советскую Родину, берегите дружбу народов. А вас судьба пусть убережет от тех горестей, что пережили мы в суровую годину Великой Отечественной войны. Но знать о пережитом нами вы должны, вы обязаны.

Вот почему я последние годы своей жизни посвятил, по сути, этой книге. Моя книга, книга военного юриста, – о войне, о пережитом в годы бурь. И тут каждая строка от сердца, в каждой строке повторяю и повторяю: С ДУМОЙ О ТЕБЕ, МОЯ МАТЬ, МОЯ АБХАЗИЯ!

Зухба Давид (Датико) Кугович родился в 1909 году в селе Отхаре Гудаутского района Абхазской АССР, по национальности абхазец, член КПСС с 1942 года, образование высшее юридическое.

До начала Великой Отечественной войны работал в военной прокуратуре войск НКВД Белестекской области в качестве следователя по погранвойскам. Там же в числе первых вместе с пограничниками принял удар фашистов.

Оказавшись на оккупированной немцами территории Белоруссии, Давид Зухба в конце июня 1941 года организовал группу партизан для борьбы с немецкими захватчиками, которую возглавлял до весны 1942 года. Весной 1942 года эта партизанская группа в Ивенецко-Налибокской пуще объединилась с другими партизанскими группами, действовавшими в этой же пуще. На их базе был организован партизанский отряд. Давид Зухба был назначен начальником особого отдела этого отряда, а когда в ноября 1942 года отряд вырос до 980 человек и была организована партизанская бригада им.Чкалова, возглавил особый отдел бригады.

С сентября 1943 года по июль 1944 года Давид Зухба являлся начальником отдела разведки и контрразведки Ивенецко-Велижинской зоны и прилегающих к ним районов, объединявших шесть партизанских бригад и четыре самостоятельно действующих партизанских отрядов, одновременно был членом бюро Велижинского подпольного райкома партии.

Давид Зухба проделал большую работу по борьбе с шпионами, диверсантами и террористами, засылавшимися немецкой разведкой в партизанские бригады, обеспечивал безопасность народных мстителей, добывал для командования Советской Армии и партизанского соединения важные разведданные, участвовал во многих боях с немецкими захватчиками.

За активное участие в борьбе с немецкими захватчиками Д.К.Зухба был награжден орденами и медалями.

После войны работал прокурором войск МТБ по Барановичской области и в воинских соединениях.

В начале 1959 года он по состоянию здоровья ушел в отставку в звании подполковника юстиции. Давид (Датико) Кугович ушел из жизни 18 июня 1975 года в г.Минске Белорусской ССР. Похоронен на Колхидском кладбище в г.Гагре.

В 2019 года вышла книга мемуаров ветерана под названием «Шумела пуща вековая».

Многие материалы и стихи, посвященные Давиду Куговичу, по разным причинам не вошли в эту книгу. Посчитав, что они должны увидеть свет, я предлагаю читателю некоторые из них.

С. ХАЛВАШ, филолог, составитель книги «Шумела пуща вековая»

*** БОЕВОМУ ДРУГУ, ЗУХБА Д.К.!

Прощай, любимый Датико,

Сын солнечного юга.

Как потерять мне не легко

Тебя – большого друга.

С тобой навек я побратим

Был сердцем и душою.

Ходил в огонь, глотая дым

Военною порою.

Когда ползли на нас кругом

Коричневые гады,

Уничтожая все огнем

Смертельной канонады,

Когда пылала от врагов

Земля вся, как зарницы

Над пепелищами лесов *.

Не пролетали птицы....

Хотя ты будешь далеко Лежать в могиле юга

Я не забуду, Датико,

Тебя – большого друга.

Прими, товарищ боевой

Привет чистосердечный

От Белоруссии родной,

Кому ты – сября вечный.

Ведь за нее ты пролил кровь

Кавказскую, святую,

За что снискал себе любовь

Горячую такую.

В бессмертие ушел твой прах,

Проглоченный землею.

Ты будешь жить в наших сердцах

Немеркнущей звездою.

Леонид УСТАБАШИДЗЕ, бывший комиссар партизанского отряда Барановичского соединения

Номер: 49Выпуск: 4053Рубрика: обществоАвтор: С. ХАЛВАШ, филолог, составитель книги «Шумела пуща вековая»