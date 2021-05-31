В СТРАНЕ ПРОБЛЕМ НЕМАЛО…

В Кабинете Министров РА

Кабинет Министров РА 26 мая провел очередное заседание.

Нарушив очередность вопросов, внесенных в повестку дня, члены Правительства работу начали с рассмотрения вносимого изменения в существующие Правила дорожного движения – и отменили доверенности на управление автотранспортными средствами в Абхазии. Как отметил заместитель министра внутренних дел Б. Чкадуа, наличие доверенности не способствует улучшению безопасности дорожного движения, а наоборот. В прошлом году, например, до 10% водителей, совершивших правонарушения, ездили не на личном транспорте и без доверенности. Наличие доверенности не влияет также на отслеживание угоняемых машин.

Затем в соответствии с повесткой дня заседания КМ был рассмотрен вынесенный на обсуждение вице-премьером, министром сельского хозяйства Б.Джопуа вопрос «О приведении организационной структуры местных органов государственного управления в соответствие с законодательством об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия». Принятое Распоряжение обязывает провести реорганизацию структурных подразделений, в результате чего они будут лишены статусов отдельных юридических лиц. Только в столичной мэрии, по словам главы Администрации города Б.Эшба, уже ликвидированы пять управлений, этот процесс будет продолжен. К числу ликвидируемых относятся управления культуры, образования. Вместо всех будет одно центральное управление, на которое возложат курирование всеми структурами (управлять средствами и численностью штатов, решать иные вопросы деятельности). Это приведет как к сокращению штатов, так и к отмене дублирования должностей. При этом ведущий заседание Кабмина Премьер-министр А.Анкваб подчеркнул, что смысл реорганизации именно в этом и состоит – в избавлении от мини-организаций, мини-управлений и мини-обязанностей, от раздутых штатов, чтобы добиться финансовой экономии и эффективности работы.

(Окончание в следующем номере)

Заира ЦВИЖБА

Номер: 49Выпуск: 4053Рубрика: политикаАвтор: Заира ЦВИЖБА