МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ COVID-19

Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провёл рабочее совещание с министром здравоохранения Эдуардом Бутба, главным санитарным врачом страны Людмилой Скорик, главным санитарным врачом столицы Аллой Беляевой, руководителем Аппарата Кабинета Министров Давидом Сангулия.

Обсуждались вопросы темпов прививания населения от коронавирусной инфекции, увеличения мощностей пунктов вакцинации, подготовки кадров, отвечающих за хранение и процесс вакцинирования в районах.

По сообщению Минздрава, на 28 мая привились от новой инфекции 976 человек, с каждым днём количество вакцинирующихся за сутки увеличивается в среднем на 30 %. 27 мая в столице прошли вакцинацию 142 человека. Показатель планируется удвоить, как только препарат начнут применять в районах.

По данным Бутба, продолжается распределение препарата по городам Абхазии. К тому же в столице откроется дополнительный пункт вакцинации.

Медики также рассказали Премьер-министру о планируемой совместно с российскими коллегами программе по изучению иммунного статуса республики. Определение региональных параметров иммунного статуса будет проводиться на основании результатов исследования крови человека на антитела к коронавирусу. Забор крови для исследований будет осуществляться во всех районах Абхазии у определенного программой количества человек разных возрастных групп. Программа начнётся во второй декаде июня и продлится несколько недель.

О результатах массовых исследований медики доложат Премьер-министру, сводные данные также будут опубликованы.

Александр Анкваб поручил тщательно контролировать соблюдение условий транспортировки и хранения вакцины, отслеживать состояние и показатели иммунного статуса вакцинируемых граждан, проводить подготовку ко второму этапу вакцинации в республике.

Кроме того, медики сообщили Премьер-министру о шести зарегистрированных случаях «британского» штамма коронавируса SARS-CoV-2 в Абхазии со специфической симптоматикой и подтверждённым исследованием биоматериала на базе Ставропольского противочумного института Роспотребнадзора.

Представители системы здравоохранения намерены информировать граждан о необходимости усиления мер индивидуальной защиты.

Номер: 49Выпуск: 4053Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс