ВАЖНЫЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

1 июня в Сухуме состоятся праздничные мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей, сообщается на сайте столичной Администрации. 1 июня, в 8:00, стартует благотворительный забег «За лучший старт в жизни каждого ребенка». Место проведения: Набережная Махаджиров; площадь перед Абхазским драмтеатром им. С. Чанба (старт) – ресторан «Дэм» – драмтеатр им. С. Чанба (финиш). 10:00 – конкурс рисунков на асфальте «Мир глазами детей» (площадь перед Абхазским драмтеатром им. С. Чанба). 11:00-20:00 – благотворительная акция «Праздник детства. Добрый картофель», анимационная программа и ярмарка под открытым небом (сеть ресторанов быстрого питания «Абургер», проспект Леона, 1 и ул. Эшба, 166). 12:00-14:00 – анимационная программа для детей с ограниченными возможностями (Набережная Махаджиров, парк у памятника жертвам Кавказской войны). 12:00-15:00 – развлекательные мероприятия для воспитанников детсадов и учащихся начальных классов (детсад «Апра», поворот на Маяк). 17:00 – выставка работ детских художественных студий: Арт-студия «Сальвадор», Арт-студия «Мухус», Арт-студия «Промоарт», детская школа искусств № I им К.В. Ковача (на площади им. С. Багапша). 19:30 – детский праздничный фестиваль молодых исполнительней популярной песни «Абжьы зхоу» (на площади им. С. Багапша).

Номер: 49Выпуск: 4053Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс