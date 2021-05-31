ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Президент РА Аслан Бжания поздравил Башара Хафеза аль-Асада с убедительной победой на выборах Президента Сирийской Арабской Республики.

В поздравительном адресе, в частности, отмечается: «Уважаемый господин Президент! Поздравляю Вас с убедительной победой на выборах Президента Сирийской Арабской Республики. Итоги всенародного голосования свидетельствуют о высокой поддержке народом Сирии Вашей политики, направленной на защиту суверенитета и территориальной целостности страны. Ваше личное мужество, подвиг сирийского народа, который под Вашим предводительством смог спасти свою Родину от международных террористов, заслуживает восхищения. С особой теплотой вспоминаю наши встречи в ходе моего официального визита в Сирийскую Арабскую Республику. Выражаю искреннюю благодарность Вам, всему руководству Сирийской Арабской Республики, народу Сирии за гостеприимство и доброе отношение, которое мы ощущали в ходе пребывания на вашей земле. Итоги визита, несомненно, окажут большое положительное влияние на развитие всесторонних взаимовыгодных отношений между Абхазией и Сирией во благо народов наших стран. Пользуясь случаем, хочу вновь подтвердить, что Вы всегда являетесь в Абхазии желанным гостем. Желаю Вам, господин Президент, крепкого здоровья, новых побед в деле служения Сирийской Арабской Республике, а народу Сирии – мира и благоденствия.

С уважением,

Аслан БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия»

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Спикер Народного собрания – Парламента РА Валерий Кварчия поздравил Башара Хафеза аль-Асада с избранием на пост Президента Сирийской Арабской Республики.

В телеграмме поздравления говорится: «Ваше Превосходительство! Свидетельствую Вам своё высокое почтение и от имени Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия искренне поздравляю Вас с переизбранием на пост Президента Сирийской Арабской Республики. Результаты голосования и Ваша убедительная победа на президентских выборах, состоявшихся 26 мая 2021 года, свидетельствуют о Вашем высоком авторитете и широкой поддержке сирийским народом проводимого Вами политического курса. Подтверждаю нашу готовность к продолжению совместной работы по дальнейшему развитию многопланового сотрудничества между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой. Ваше Превосходительство! От всей души желаю Вам здоровья, благополучия и новых успехов в Вашей ответственной деятельности на высшем государственном посту».

Валерий Кварчия также направил поздравление председателю Народного совета Сирии Хаммуде Юссефу Саббагу: «Позвольте засвидетельствовать Вам своё высокое почтение и от имени депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия поздравить Вас и Народный совет Сирии с успешным проведением выборов Президента Сирийской Арабской Республики, состоявшихся 26 мая 2021 года, и победой на них действующего Президента Башара Хафеза аль-Асада. Желаем вновь избранному Президенту дальнейших успехов в работе на благо сирийского народа.

Выражаем уверенность, что складывающиеся дружественные отношения между нашими странами получат новый импульс. Желаем Вам, Ваше Превосходительство, и всему сирийскому народу счастья, процветания и прочного мира», – отмечается в поздравлении.

Номер: 49Выпуск: 4053Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс