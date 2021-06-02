ОНИ ВЫБРАЛИ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

В городе Ессентуки Ставропольского края прошел открытый турнир по боксу «Спорт как стиль жизни», в котором приняли участие воспитанники секции бокса Управления по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухума. Наши спортсмены показали очень хорошую подготовку и заняли следующие призовые места:

1-е место – Арзуманян Вартан, в возрастной категории 2009-2010 гг. и в весовой категории 35 кг.

1-е место – Немов Даниил, в возрастной категории 2007-2008 гг. и в весовой категории 37кг.

1-е место – Мелконян Диана, в возрастной категории 2005-2006гг. и в весовой категории 48кг.

2-е место – Немов Станислав, в возрастной категории 2009-2010 гг. и в весовой категории 44кг.

2-е место – Лагвилава Леон, в возрастной категории 2007-2008 гг. и в весовой категории 57 кг.

Тренируют спортсменов Адлейба Беслан и Авидзба Давид.

Номер: 50Выпуск: 4054Рубрика: спортАвтор: Комитет по вопросам молодежи и спорта Администрации г. Сухум