ОНИ ВЫБРАЛИ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Прошел 12-й Кубок Мира по полноконтактному рукопашному бою FCF-MMA в г. Таганроге, Ростовской области, в котором приняли участие два спортсмена секции кикбоксинга Управления по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухума, Зухба Александр и Агрба Энри.

По итогам боёв:

Зухба Александр – 3-е место;

Агрба Энри – 3-е место.

Тренирует спортсменов Атумава Т. Г.

Номер: 50Выпуск: 4054Рубрика: спортАвтор: Комитет по вопросам молодежи и спорта Администрации г. Сухум