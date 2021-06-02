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02.06.2021
Номер: 50
Выпуск: 4054
Рубрика: спорт
Автор: Комитет по вопросам молодежи и спорта Администрации г. Сухум
ОНИ ВЫБРАЛИ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Прошел 12-й Кубок Мира по полноконтактному рукопашному бою FCF-MMA в г. Таганроге, Ростовской области, в котором приняли участие два спортсмена секции кикбоксинга Управления по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухума, Зухба Александр и Агрба Энри.
По итогам боёв:
Зухба Александр – 3-е место;
Агрба Энри – 3-е место.
Тренирует спортсменов Атумава Т. Г.
Номер: 50
Выпуск: 4054
Рубрика: спорт
Автор: Комитет по вопросам молодежи и спорта Администрации г. Сухум