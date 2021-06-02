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КАКИЕ СТРАНЫ ДЛЯ РОССИИ НЕДРУЖЕСТВЕННЫЕ? 02.06.2021

КАКИЕ СТРАНЫ ДЛЯ РОССИИ НЕДРУЖЕСТВЕННЫЕ?

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Список недружественных стран сейчас формируется, подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, «вся история началась с очередного витка недружественных действий США», эта страна и открыла перечень. «Остальные государства вы узнаете, когда будет опубликовано распоряжение правительства», – добавила дипломат. Страны из «чёрного списка», в частности, не смогут нанимать в свои диппредставительства российских граждан.

Кстати, эксперты напоминают: в той или иной форме список недружественных России стран существует давно, причём на самом высоком официальном уровне. Ежегодно перед Новым годом президент России поздравляет иностранных лидеров с праздником. Выдержки из этих посланий публикуются на сайте Кремля. Не надо быть опытным политологом, чтобы понять, к каким странам Путин относится хорошо, к каким – прохладно, а какие вообще предпочитает не замечать. Например, из бывших союзных республик в декабре 2020 г. поздравления не удостоились главы Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии, Украины. Из европейских стран – главы Болгарии, Румынии, Польши. Довольно скупое поздравление было адресовано руководству Великобритании и США (правда, в последнем случае В. Путин поздравил и уходящего президента Д. Трампа, и избранного Дж. Байдена). Но очевидно, что и Штаты, и Великобритания давно входят в список недружественных. А после громкого дипломатического скандала его, видимо, пополнит и Чехия.

«Аргументы и факты», 2021 год


Номер:  50
Выпуск:  4054
Рубрика:  политика
Автор:  «Аргументы и факты», 2021 год

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