10 ЛЕТ СОТРУДНИЧЕСТВА И ВЗАИМОПОНИМАНИЯ

Абхазия – Венесуэла

Абхазия – Никарагуа

На моих часах 5 вечера, значит, далеко за океаном, в Латинской Америке, в Боливарианской Республике Венесуэла уже рабочее утро, и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Абхазия в этой стране Заур Константинович Гваджава в своем рабочем кабинете приступил к своим каждодневным обязанностям – Посольство функционирует в столице страны городе Каракасе. Но надо знать, что каждодневные обязанности Заура Гваджава всегда следует воспринимать увеличенными вдвое, так как он является Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Абхазия и в Республике Никарагуа (по совместительству).

Для современных электронных систем связи любые расстояния – не помеха. И уже через пару минут между мной и Зауром Константиновичем завязывается беседа. Традиционные вопросы о делах, личных и общественных, о климате, политическом и социальном, о погоде, дождливой и солнечной, и, конечно, о здоровье – в год массированного шествия по планете вируса COVID-19 это самый главный, самый тревожащий, самый многозначащий вопрос. Всеядность и настырность пресловутого СOVIDа отразились и на деятельности Посольства Республики Абхазия в Венесуэле и Никарагуа. Особо ощутимый удар, рассказывает мне Заур Константинович, был нанесен по объемным планам нашего Посольства, связанным с большими, веховыми, событиями в жизни этих стран. Мой собеседник напоминает, что Республика Никарагуа стала второй после Российской Федерации страной, признавшей 5 сентября 2008 года независимость Республики Абхазия. Венесуэла 10 сентября 2009 года стала третьим государством, признавшим независимость Республики Абхазия. А торжества планировалось провести в связи с 10-летием подписания между Республикой Абхазия и Республикой Никарагуа, между Республикой Абхазия и Боливарианской Республикой Венесуэла межгосударственных документов о дружбе и сотрудничестве – документов огромной важности и значимости для каждой из сторон.

В июле 2010 года впервые абхазская делегация во главе с Президентом Республики Абхазия Сергеем Багапш прибыла в эти латиноамериканские страны. Визит был нацелен на укрепление связей с ними, на развитие содействия международному признанию Республики Абхазии, на углубление и расширение отношений со странами Латиноамериканского региона и Карибского бассейна.

В столице Республики Никарагуа городе Манагуа Президент Абхазии Сергей Багапш и Президент Никарагуа Даниэль Ортега подписали Договор о дружбе и сотрудничестве, Соглашение о взаимных безвизовых поездках, Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве и ряд других документов. Президент Абхазии поблагодарил «за мужественный шаг, который предприняло правительство Никарагуа и, в особенности, Президент Даниэль Ортега, признав независимость Абхазии в эти трудные для народа страны времена». Президент Ортега сказал, что он и его правительство сделали правильный шаг, и они «приложат все усилия для признания независимости Абхазии и другими странами Южной Америки».

В столице Боливарианской Республики Венесуэла городе Каракасе состоялись встреча Президента Республики Абхазия Сергея Багапш и Президента Боливарианской Республики Венесуэла Уго Чавеса и подписание Соглашения о сотрудничестве между Республикой Абхазия и Боливарианской Республикой Венесуэла, меморандумов о взаимопонимании, об учреждении механизмов политических консультаций и других документов.

В том же, 2010 году, начало работу Посольство Республики Абхазия в Венесуэле, до этого там функционировала Постоянная миссия. С 6 декабря 2010 года Заур Гваджава – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Абхазия в Боливарианской Республике Венесуэла, а с 2012 года – и в Республике Никарагуа (по совместительству).

…Возвращаясь к 10-летию дружественных отношений Абхазии с Никарагуа и Венесуэлой, Заур Константинович рассказывает о планах по организации мероприятий в честь этих знаменательных событий, которым помешал COVID. И хотя прошло уже более полугода, ему не удается скрыть, что он до сих пор расстроен. Понятное человеческое чувство: хотелось торжественности, хотелось продемонстрировать национальный абхазский колорит, который призван достойно украсить торжество, планировалось познакомить приглашенных гостей с древней историей Абхазии и ее сегодняшней жизнью, рассказать о своих соотечественниках из времен давно минувших и ныне здравствующих, о стремлении народа Абхазии развивать науку, культуру, экономику, строить свое благополучие в независимой, свободной стране.

– Но что-то все-таки удалось сделать, чтобы отметить юбилей? – спрашиваю я.

– Посольство Республики Абхазия организовало виртуальные фотовыставки, посвященные отношениям Абхазии с Никарагуа и Абхазии с Венесуэлой. Текст был на испанском и русском языках. Выставки были опубликованы и на сайте Посольства, и в официальных СМИ Никарагуа и Венесуэлы. И это не прошло незамеченным, – ответил Заур Гваджава, – в Посольство Абхазии звонили граждане Никарагуа и Венесуэлы, желали дальнейшего укрепления контактов между их странами и Абхазией, расширения связей в разных сферах жизни.

Говоря о буднях Посольства, Заур Константинович подчеркнул, что сотрудники Посольства Республики Абхазия в Боливарианской Республике Венесуэла и Республике Никарагуа стараются неукоснительно выполнять задачи, поставленные руководством Абхазии, направляют деятельность на обеспечение безопасности своей страны в тесном сотрудничестве со всеми государствами, на равноправной основе и на основе уважения международного права. Посольство проводит активную работу, направленную на развитие политических, экономических, культурных связей с Венесуэлой и Никарагуа. Как Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Абхазия в Боливарианской Республике Венесуэла и в Республике Никарагуа, подчеркнул Гваджава, он принимает участие во всех мероприятиях, организуемых, несмотря на пандемию, министерствами иностранных дел этих стран для аккредитованных дипломатов.

Контакты укрепляются во время ежемесячно проводимых посредством видеоконференции рабочих встреч Посла Республики Абхазия с представителями МИД Венесуэлы, МИД Никарагуа и с Посольством Республики Никарагуа в Венесуэле.

– Наше Посольство на постоянной связи с Родиной – идет оперативный обмен информацией, ведется активная дипломатическая переписка с Министерством иностранных дел Республики Абхазия и с его Департаментом Латинской Америки, Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона. Всегда очень полезно и конструктивно для нас общение с Послом России в Венесуэле Сергеем Михайловичем Мелик-Багдасаровым, с которым мы в рамках рабочих встреч обмениваемся мнениями о текущем состоянии российско-абхазских отношений, высказываем свои мнения, – рассказывает Заур Гваджава.

(Окончание в следующем номере)

Беседовала Лилиана ЯКОВЛЕВА

Номер: 50Выпуск: 4054Рубрика: политикаАвтор: Лилиана ЯКОВЛЕВА, г. Москва