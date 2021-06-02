В СТРАНЕ ПРОБЛЕМ НЕМАЛО…

В Кабинете Министров РА

(Окончание. Начало в №49)

Кабинет Министров утвердил новые правила казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных Законом РА от 6 апреля 2021 года «О республиканском бюджете на 2021 год». Вице-премьер, министр финансов В.Делба отметил, что «с введением казначейской системы исполнения бюджета значительно повысилась роль финансового контроля, и прежде всего таких его форм, как предварительный и текущий контроль за использованием бюджетных средств. Но, как оказалось, все еще остается возможность у отдельных получателей бюджетных средств, которые не являются участниками бюджетного процесса, использовать эти средства не по назначению, на цели, не предусмотренные при их предоставлении». Делба пояснил, что, пока средства находятся в Нацбанке, они имеют статус бюджетных, но как только они доводятся до исполнителей – юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, – теряют правовой статус бюджетных. Новые правила контроля позволят в ближайшем будущем улучшить использование бюджетных средств. Он также обратил внимание на то, что в отдельных случаях, когда «у предпринимателей имеются свои обязательства по принудительной выплате налогов и прочих сборов, они средства государственного бюджета, перечисленные им на выполнение конкретных госзадач, направляют прежде всего на обеспечение своих обязательств, что недопустимо».

В продолжение А.Анкваб отметил, что часто организации бюджетные средства тратят на проведение юбилейных торжеств, праздников, приобретение подарков (кинжалов, сабель и т.д.). И когда такое носит массовый характер, то совсем не смешно… Бюджетные деньги неприкосновенны.

В. Делба на заседании КМ также представил вопрос «Об организации работы по составлению проектов законов Республики Абхазия о Республиканском бюджете и о бюджетах государственных внебюджетных фондов Республики Абхазия на 2022 год». Проекты бюджетов (республиканского, местных, а также бюджеты фондов) должны быть предоставлены в Кабмин на рассмотрение до 1 октября 2021 года. Администраторам доходов предстоит предоставить прогнозные данные поступлений (налоговых, таможенных и других) в бюджет на 2022 год Минфину не позднее 15 августа 2021 года. Крайней датой предоставления проектов ведомственных бюджетов в Минфин определено 20 августа 2021 года. Все эти сроки спрогнозированы так, чтобы правительство страны смогло своевременно послать проект Закона о Республиканском бюджете на следующий год Народному Собранию – Парламенту РА для его принятия во всех чтениях.

Вице-премьер, министр экономики К.Озган представила на рассмотрение членов Кабмина «Порядок разработки Индикативного плана социально-экономического развития Республики Абхазия». Она отметила, что основной базой для начала работы по подготовке бюджета страны является Индикативный план. И сроки разработки Индикативного плана вытекают из бюджетного законодательства. И выразила надежду, что все, от кого это зависит, предоставят вовремя материалы для формирования бюджета. Напомнила, как формировался бюджет на 21-й год: когда он уже стал Законом, то выяснилось, что там и тут чего-то не хватает. Поэтому призвала более реалистично подойти к формированию бюджета, равно как и к разработке Индикативного плана.

На заседании были внесены изменения в Постановление Кабинета Министров от 28 февраля 2019 года «Об утверждении формы, порядка ведения и хранения трудовых книжек». Принят новый образец книжки на двух – абхазском и русском – языках, в соответствии с нашим суверенным государством. Это документ строгой отчетности, со сквозной нумерацией страниц, позволяющий исключать липовые записи, которые имеют правовые последствия. Новый документ будет вскоре в реализации и приобретается лично. Записи из старых трудовых книжек переносятся в новые. Но и старые книжки будут действительными.

Также изменения внесены в Постановление Кабмина от 20 августа 2020 года «Об утверждении Порядка определения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2020–2022 годы». Представившая на обсуждение вопрос К.Озган сказала, что изменения вытекают из протокола заседания соответствующей комиссии, и речь идет о переходе на базисный учет средств, то есть при определении сметной стоимости надо учитывать и расходы на транспортировку стройматериалов, оборудования, машин и многое другое. Премьер-министр, памятуя, видимо, прошлые казусы на объектах, добавил, что уважающий себя руководитель строящегося объекта должен сесть и посмотреть, учтены ли перила на лестничных пролетах, предусмотрен ли морг при больнице... И похвалил руководителей Гулрыпшского и Очамчырского домов культуры – эти объекты стоят, будто вчера их реконструировали. Но посмотрите, во что уже превратились подсобки филармонии! И куда делось дорогое и качественное оборудование в драмтеатре? Без жесткого подхода к бесхозяйственности ничего не получится, резюмировал А.Анкваб.

Члены правительства подготовили и приняли проект Закона РА «О внесении изменения в Закон Республики Абхазия «О бюджете государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. на 2021 год». Как отметил министр соцобеспечения и демографической политики Р.Аджба, при принятии бюджета фонда не были учтены некоторые вопросы. Это перенос офиса фонда с третьего этажа на первый (со входом со двора) третьего корпуса Кабмина на улице Званба, так как инвалидам войны трудно подниматься по лестницам здания. Для этого необходим ремонт, на который потребуются до трех млн рублей. Также руководство Центрального госпиталя в Агудзере обратилось с просьбой выделить средства для приобретения специального оборудования, необходимого для обследования ветеранов – до 6 млн. рублей. Выезды инвалидов за пределы Абхазии для лечения обходятся государству дороже. Вопросы согласованы с министерствами финансов и здравоохранения. Их решение не повлечет изменения основных параметров бюджета фонда инвалидов, а будут использованы средства, высвобождаемые за счет сокращения других расходов, и остатки финансов на переходящий год. Вице-премьер, министр финансов В.Делба добавил, что проект Закона нашел одобрение в Парламенте РА, а приобретение нового оборудования (перечень определён) будет способствовать вовлечению в работу медицинских кадров, обучающихся в российских вузах.

Распоряжением «Об использовании средств резервного фонда Кабинета Министров Республики Абхазия» принято решение о выделении 1 млн 946 тысяч рублей на установку металлопластиковых окон в республиканской спортшколе, расположенной в парке имени Н.Курченко в Сухуме.

Члены правительства рассмотрели и другие вопросы. А также по просьбе Премьер-министра заслушали краткие информации министров по налогам и сборам и здравоохранения Д.Нанба и Э.Бутба о положении в возглавляемых ими сферах.

Завершая работу, Премьер-министр А.Анкваб отметил, что проблем в стране немало, в том числе участились пожары, появились оползневые участки, разрушены дороги, пришли в негодность многие сооружения, поэтому государству нужны средства, бюджет надо пополнить дополнительными финансовыми источниками. «Мы знаем, где эти источники есть, нужно их получить», – сказал он.

А.Анкваб призвал членов правительства внимательно относиться к проблемам и запросам граждан, а такое происходит не всегда. Он привел факт, когда на восьмом месяце беременности женщина приехала из Ткуарчала, причем не на личном автомобиле, а на маршрутном автобусе, и в одном из учреждений Сухума никак не среагировали на её проблему. «Так не должно быть. Бездушного, безответственного отношения к людям не прощу…», – добавил Премьер-министр.

И призвал также население Абхазии серьезно относиться к рекомендациям по защите от COVID-19, выполнять распоряжение Президента об ограничении массовых мероприятий, соблюдать масочный режим, вакцинироваться, так как ситуация в Абхазии сложилась непростая. Инфицировано 6,1% населения – на 10 тысяч приходится 610 человек заболевших. Этот показатель выше российского. Началась вакцинация, но ее темпы низкие. Когда будет в достаточном количестве вакцина, придем, наверное, к обязательным прививкам, сказал Премьер-министр. По его словам, на первом месте по заболеваемости ковидом находится население города Сухума и Сухумского района, затем – Гудаутского и Гагрского районов.

Заира ЦВИЖБА

Номер: 50Выпуск: 4054Рубрика: политикаАвтор: Заира ЦВИЖБА