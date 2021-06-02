ИТОГИ ВИЗИТА И ПОСЛЕДУЮЩАЯ РАБОТА

Президент РА Аслан Бжания провел совещание по итогам официального визита в Сирийскую Арабскую Республику, который проходил с 16 по 21 мая 2021 года.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Бжания поблагодарил членов делегации и всех, кто участвовал в организации официального визита. Он выразил удовлетворение итогами визита и отметил, что его результаты несомненно будут способствовать многостороннему, взаимовыгодному сотрудничеству между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой. В ходе визита в Дамаск обсуждались вопросы сотрудничества в банковской сфере, в областях экономики, сельского хозяйства, туризма, образования, культуры. Президент поручил Администрации президента и правительству проработать конкретные шаги по реализации достигнутых договорённостей.

А.Бжания поручил председателю Государственного комитета по репатриации В.Харазия упрочить контакты с абхазской диаспорой в Сирии и содействовать желающим вернуться на историческую родину. В ходе совещания обсуждались и другие вопросы.

Номер: 50Выпуск: 4054Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс