БОГАТСТВО И БУДУЩЕЕ АБХАЗИИ

Президент РА Аслан Бжания поздравил соотечественников с Международным днем защиты детей.

«Для каждого из нас в жизни нет большей награды, чем улыбки детей, их счастливые лица, наполняющие радостью наши сердца. Мы, взрослые, должны сделать всё, чтобы у наших детей детство было счастливым и здоровым. Мы будем оберегать их, давать им знания, научим их ценить добро, правду и красоту. Желаю всем нашим детям здоровья, счастья, мирного неба над головой. Чтобы всегда рядом были мамы и папы. Мы любим вас, наши дорогие дети!», – отмечается в поздравлении.

А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия

г. Сухум, 1 июня 2021 года

Номер: 50Выпуск: 4054Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс