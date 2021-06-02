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02.06.2021
Номер: 50
Выпуск: 4054
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
БОГАТСТВО И БУДУЩЕЕ АБХАЗИИ
Президент РА Аслан Бжания поздравил соотечественников с Международным днем защиты детей.
«Для каждого из нас в жизни нет большей награды, чем улыбки детей, их счастливые лица, наполняющие радостью наши сердца. Мы, взрослые, должны сделать всё, чтобы у наших детей детство было счастливым и здоровым. Мы будем оберегать их, давать им знания, научим их ценить добро, правду и красоту. Желаю всем нашим детям здоровья, счастья, мирного неба над головой. Чтобы всегда рядом были мамы и папы. Мы любим вас, наши дорогие дети!», – отмечается в поздравлении.
А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия
г. Сухум, 1 июня 2021 года
Номер: 50
Выпуск: 4054
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс