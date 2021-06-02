С ТЕПЛОТОЙ К ДЕТЯМ

Супруга Президента РА Аслана Бжания Аэлита Ахиба в Международный день защиты детей посетила с подарками детский сад «Амра» в городе Ткуарчале, сообщает пресс-служба Президента РА.

Малыши ждали гостью во дворе детсада. Супруга Президента привезла детсаду три укомплектованных всем необходимым компьютера, три телевизора, ковры, покрывала, спортивный инвентарь, стиральную машину, игрушки.

Глава Администрации Ткуарчалского района Исидор Дочия и заведующая детсадом Ванда Ахуба выразили признательность супруге Президента за внимание к Ткуарчалу.

«Мы искренне признательны Вам за то, что в Международный день защиты детей Вы выбрали именно наш город и наш детский сад», – сказала Ванда Ахуба.

«Все дети должны расти в теплоте и заботе, но ткуарчалцы заслуживают особого внимания. Не хотелось бы в этот день вспоминать о войне, но корни проблем Восточной Абхазии уходят в военный период. Я думаю, что одним из приоритетов для руководства страны является помощь этому району. К примеру, строящийся в Очамчырском районе оздоровительно-туристический комплекс, который будет важным подспорьем для жителей района. Люди должны жить хорошо. Здесь такие красивые дети, у них необыкновенные глаза. Детям нельзя врать, им нужно помогать расти достойными», – сказала супруга Президента. Она поблагодарила работников детсада за воспитание подрастающего поколения.

Номер: 50Выпуск: 4054Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс