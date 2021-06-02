ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЮБИЛЯРУ

Союз журналистов Абхазии поздравляет поэта, прозаика, публициста, переводчика Анатолия Лагулаа с 60-летним юбилеем.

Член Союза журналистов РА, Союза писателей СССР и Союза писателей Абхазии, лауреат Государственных премий имени Дмитрия Гулиа и Таифа Аджба, заслуженный деятель культуры Анатолий Лагулаа в журналистику пришел в 1984 году, начал работать в газете «Апсны Капш» переводчиком.

Через некоторое время переходит на работу в издательство «Алашара» редактором, затем в литературно-художественный и общественно-политический журнал «Алашара», где прошел путь от завотделом прозы до главного редактора. Анатолий Лагулаа руководит этим журналом уже 17 лет. Одновременно на Абхазском радио ведет литературную передачу «Абырлаш».

Начав писать информации, стихи и короткие рассказы еще в школьные годы, Анатолий Лагулаа публиковался почти во всех издававшихся в Абхазии журналах и газетах, а также в газете «Литературная Россия». Сегодня он – автор около двух десятков сборников стихов, рассказов и повестей. Пишет на абхазском языке.

Номер: 50Выпуск: 4054Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс