УДАЧА МАДАМ КЛИКО

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Слава винного дома «Вдова Клико» (Veuve Clicquot) гремит по миру уже 250 лет. У истоков его действительно стояла овдовевшая женщина, Барба-Николь Клико, об удачливости которой ходили легенды.

Она появилась на свет в семье барона Николя Понсардена в 1777 году в городе Реймсе. Отец был богат – он занимался производством тканей, и потому дал девочке прекрасное образование и, разумеется, титул. В 21 год Николь отдали замуж за торговца шерстью Франсуа Клико. Это был знатный мужчина, унаследовавший дело от отца, но отличавшийся излишней мечтательностью.

Вместо того чтобы заниматься шерстью, приносившей прибыль, он сосредоточил свои усилия на небольшом производстве вин. Молодая жена во всем ему помогала, но брак продлился недолго – через шесть лет Франсуа умер при странных обстоятельствах. Поговаривали, что он страдал перепадами настроения и свел счеты с жизнью.

Унывать она не стала, а дала себе слово продолжить дело мужа и сделать его вино лучшим на свете.

Ее деловым качествам удивлялись, а хватку называли «бульдожьей». В те годы ведение женщиной бизнеса было настоящей экзотикой. Жители Реймса шептались у нее за спиной. Но она не обращала на них абсолютно никакого внимания. Ее вино должно было стать лучшим – и точка! В те времена главной проблемой изготовителей шампанских вин был мутный осадок на дне каждой бутылки; кроме того, стоило открыть бутылку с шампанским, как оно моментально выдыхалось. Если верить легендам, именно мадам Клико придумала, как решить эту проблему. Она изобрела два процесса – ремюаж и дегоржаж. Первый процесс позволяет переместить осадок на пробку, а второй – аккуратно удалить его, сохранив пузырьки углекислого газа в шампанском.

В 1810 году мадам Клико зарегистрировала особый сорт винтажного шампанского, выдержка которого составляла не меньше трех лет. Это было дорогое вино со сложным, насыщенным вкусом, его производили только из самых лучших сортов винограда в самые благоприятные для созревания винограда годы.

Она лично нарисовала желтую эмблему, отличавшую бутылки с ее вином от бутылок конкурентов.

Она прожила 88 лет, в старости сохранила разум и до последнего дня руководила своей винной империей. Ее неуживчивый характер проявился в завещании – она завещала бизнес одному из своих управляющих, обойдя родню.

Возможно, именно благодаря этому империю удалось сохранить. Она процветает и по сей день. Вино, которое изготавливается на винодельнях Клико, поставляется в 110 стран мира.

Портрет этой удивительной женщины сейчас красуется на самом лучшем и дорогом вине, которое производится на винодельнях Клико, – шампанском Grande Dame. Его выдержка составляет больше 10 лет.

Номер: 51Выпуск: 4055Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы