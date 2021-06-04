ЭПИЗОДЫ ГОРОДА НА МОРЕ

Интересные истории

В 70-е годы прошлого века Сухум был таким же притягательным, уютным, настоящим южным городом. Таким он остался и по сей день.

В те годы многие советские продукты, вещи, другой товар были хоть и высокого качества, но не привлекательные, серые на вид и, как сегодня можно сказать, не отличались дизайном.

Считалось особенным шиком достать вещи или продукты импортного производства. Для этого просили родных, друзей, знакомых достать необходимое, например, в московских валютных, иностранных магазинах «Березка», «Ядран», «Лейпциг» и др. Благо тогда ж/д вокзал, аэропорт в Сухуме работал 24 часа и можно было переслать «заказной» товар любой оказией. Можно себе представить, какая была радость, когда, например, к какому-то мероприятию тебе доставляли банки маслин или костюм из Лондона.

Молодые сухумские ребята тоже не отставали. Любую дефицитную вещь они доставали на «плавающих прилавках» в Сухумском морпорту. Через «своих людей» – работников морвокзала, охрану (милиция) главного причала – мы знакомились с экипажем того или иного пассажирского судна, которое совершало круиз по Черному морю, «ходило в загранку» и обязательно заходило в Сухум. Познакомившись раз с доступным экипажем пароходов, мы попадали в категорию «своих». И когда подходил к причалу морской лайнер, было достаточно дежурному по трапу сказать, чтобы позвали такого-то человека. Последнему было также выгодно встречаться с нами, так как он знал, что мы обязательно что-то у него купим. Проводя нас на борт, он расхваливал свой товар. Чего там только не было! От знаменитой зажигалки «Ронсон», известной своим неповторимым клацанием крышки, блоков сигарет различных марок до кожаных курток, модной обуви, джинсов и т.д. Причем на всех этикетках и лейблах стояло клеймо «MADE IN USA».

В силу своих финансовых возможностей молодые сухумчане покупали две-три вещи или одну, но очень дорогую.

Потом по прикиду, темным очкам, сладкому дыму американских сигарет можно было понять, кто на каком теплоходе отоваривался. Большим шиком, сухумской гордостью считалось, если ты приобрел нужную вещь на океанских лайнерах «Адмирал Нихимов», «Иван Франко», «Федор Шаляпин» (на снимке), «Россия», «Михаил Лермонтов» и др.

Интересно, но на этих «плавучих прилавках» можно было заказать товар к следующему их заходу в Сухумский порт.

Чтобы все было «гладко и тихо», время от времени мы угощали наших портовых охранников в ресторанах «Амра», «Абхазия», «Нартаа». Такая деловая дружба с ними приносила свои плоды. Проверенных временем сухумских ребят они уже в свою очередь приглашали в бар на тот или иной теплоход. Можете себе представить, когда, послонявшись вхолостую на сухумской набережной, ты вдруг попадаешь на теплоход, где можно попробовать настоящий кофе с особым красивым названием, выпить натуральный шотландский виски и запить его заморским чудом – «Кока-колой». Ведь на дворе были 70-е годы, и даже в Москве не всегда удавалось достать то, что в Сухуме называли «настоящей фирмой».

Эту ностальгию по тем сухумским временам, скорее всего, не поймет нынешняя сухумская молодежь. Они могут сказать: подумаешь, «Кока-кола», «Мальборо», джинсы и др. Были бы деньги – сегодня можно достать все. Единственная разница, что все названия товаров мировых брендов сегодня производятся в странах Азии. Мы же пользовались товаром непосредственного производителя – это были оригинальные вещи из США, Англии, ФРГ, Франции.

Все-таки есть разница – послушать сегодня, например, «The Beatles» или «Led Zeppelin», «Pink Floyd» на диске китайского производства или на пластинке, записанной на знаменитой студии «Abbe y Poad».

А про американский «Camel», где настоящий вирджинский табак «USA» с теми сигаретами польского производства с непонятной смесью, вообще промолчим.

Сухум был и остается великолепным городом, со своей историей и размеренной жизнью. Здесь всегда хорошо, в любой сезон года. Даже… когда отключают свет. Сухум в этот момент обретает особую ностальгическую изюминку своего становления.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 51Выпуск: 4055Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА