ЭВКАЛИПТОВ СТАНОВИТСЯ ВСЕ МЕНЬШЕ

Город дышит

В борьбу с мраком болот встали эвкалипты. Взрослый эвкалипт перекачивает из земли в воздух до 300 литров влаги. Медики советуют гулять в эвкалиптовых рощах, максимально обнажая тело. Из-за постоянного испарения влаги через листья здесь всегда светло и прохладно. Благодаря эфирным маслам человек в соседстве с эвкалиптом чувствует себя максимально спокойно и гармонично. Как тут не вспомнить описания рая: «место светло, место прохладно, место покойно…». Эвкалипты не только осушили и оздоровили почву Абхазии, помогли людям побороть туберкулез, лихорадку, но и стали визитной карточкой главного курорта Абхазии – города Сухума.

Как спасти красивые и полезные эвкалипты и почему «воинов света» становится все меньше в Абхазии? С этим вопросом газета «Республика Абхазия» обратилась к экологам.

Зампредседателя Госкомитета по экологии и охране природы Республики Абхазия Мурман Соломко рассказал:

– Действительно, многие эвкалипты погибают. Основным ареалом обитания этого полезного и красивого вечнозеленого древесного растения является южное полушарие – Тасмания, Австралия, Новая Зеландия… Наши сухумские эвкалипты были привезены из Италии и Австралии. Представления о том, что эвкалипт – мощная насосная станция – верны. Но корневая система эвкалиптов, саженцы которых были привезены, отличается от тех, что растут в своей родной земле, в своем ареале обитания. Поэтому многие завезенные в Абхазию эвкалипты имеют несколько другую корневую систему, чем у себя на родине. При сильном урагане дерево, на первый взгляд, мощное, оказывается вывернутым с корнем. Эвкалипт действительно уникальное дерево. В нем ценно все. Он исторически был популярен в хозяйственной деятельности человека. Это и эфирные масла, и древесина, и кора… Мало осведомленные люди нас иногда спрашивают: почему мы допускаем такое нерадивое отношение к деревьям, кора валяется на земле? Некоторые не знают, что виды эвкалиптов, произрастающих в Абхазии, сбрасывает кору. Что же касается эфирных масел в листьях эвкалипта, имеющих лечебное и промышленное значение, то это дерево трудно переоценить.

У эвкалипта нет конкурентов в осушении болот, в борьбе с различными заболеваниями. Мы все знаем о государственной программе по высаживанию эвкалиптов в 30-е годы прошлого столетия в СССР по осушению Колхидской низменности. В результате прибрежная часть Абхазии из заболоченной превратилась в цветущую территорию, пригодную для возделывания различных культур. Но если посадить эвкалипт в болото, то расти он не будет, – уточняет Мурман Соломко.

– Эвкалипту нужно, чтобы сверху светило солнце для кроны и листьев. Эвкалипт называют деревом, под которым невозможно спрятаться от солнца. И это верно. Лист расположен ребром и поворачивается за солнцем, изменяя угол. Удивительное дерево. Раньше саженцы доставлялись в Абхазию в огромных количествах. Применялся принцип так называемого «мохования». То есть корни заворачивали особым образом в мох. Только так корни, обернутые в мох, приживались. Можно судить об огромном количестве саженцев, и для них была изобретена и запатентована специальная машина для мохования, – рассказал эколог.

Сегодня в Абхазии нет статистики по уменьшению количества эвкалиптов, но даже приезжающие отдохнуть в республику отмечают, что их вековых любимцев с каждым годом становится, к сожалению, все меньше и меньше.

Василий Санбеев, житель поселка Колывань Новосибирской области поделился своими наблюдениями: «Проживаю в Абхазии ежегодно у родственников по проспекту Аиааира. Поправляю здоровье в этом благословенном краю. Я отлично помню, что в сквере имени Когония на набережной, неподалеку от мемориала, росло два роскошных эвкалипта. Им лет по девяносто было, не меньше. Мы часто листья собирали для ингаляций при бронхитах. Везли через весь СССР самолетами. Покупали в любимой Абхазии специи, сыр, чай, табак и, конечно же, набирали мешки с эвкалиптовыми листочками. Когда болели, лечились отварами. Долгую сибирскую зиму в доме был запах Абхазии. Это был почти ритуал. Дети обожали. Незабываемые впечатления… После урагана в Сухуме, в августе 2014 года, с корнем был вывернут один из эвкалиптов в этом сквере. Корень оказался на удивление слабым и малоразвитым. Остались фотографии. Вот в 2021 году умирает второй эвкалипт. Его друг, наверное… Засох, и никаких признаков жизни. Очень грустно…»

К рассказу новосибирца хочется добавить дополнительную тревожную информацию: «На набережной Махаджиров один из вековых эвкалиптов, напротив здания Резиденции Президента Республики Абхазия, также имеет все признаки отмирания. Можно философски возразить, дескать, все в мире заканчивается… Но бесконечность цепочки жизни должна поддерживаться живущими здесь и сейчас.

– Сегодня не составляет труда выписать, купить и получить саженцы эвкалиптов, как и других культур, из любой части света, – справедливо отмечает зампредседателя Госкомитета по экологии и охране природы Республики Абхазия.

– Можно взаимодействовать с ближайшими партнерами из Адлера. Делать это необходимо. «Если умирает одно дерево – мы просто обязаны как минимум посадить два дерева», – говорит Мурман Соломко. – Эвкалипт необходим Абхазии, иначе природа может напомнить о себе. Все повторяется…

Нина СПАССКАЯ

Номер: 51Выпуск: 4055Рубрика: обществоАвтор: Нина СПАССКАЯ