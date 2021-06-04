«12» И «АМЦАБЗ» НА СЦЕНЕ БОЛЬШОГО…

МИР ИСКУССТВА

День вчерашний

Москва. 20 сентября 2007 г. Поздний вечер. С сыном и дочкой медленно идем по Старому Арбату, обсуждая спектакль, только что увиденный в моем самом любимом театре, вахтанговском. Переулками выходим на Новый Арбат. Прогулка по вечерней Москве – одно удовольствие. Ярким разноцветьем сменяющихся огромных рекламных полотен привлекает внимание кинотеатр «Октябрь». Глаз останавливается и на группах, жестикулирующих, что-то бурно обсуждающих у входа в кинотеатр. Подходим ближе, слышны слова: «премьерный показ», «потрясающе глубоко», «как обычно, ничего нового и оригинального», «великолепные характеры, неповторимы все 12», «даже калька с американцев не удалась»… Мгновенно память вносит ясность: речь о фильме Никиты Михалкова «12», который в последнее время был на слуху, от которого много ждали, и вот сегодня его премьерный показ. Разнобой в оценках, во мнениях, в выводах... Но это как раз то, что нужно. Ведь отсутствие споров, эмоций, равнодушие на лицах, выходящих их кинозала, – реальная антиреклама, отобьет охоту к просмотру. Значит, мы (решение к нам троим приходит сразу и одновременно), не откладывая на потом, идем смотреть фильм и ориентируемся на свои собственные впечатления, ощущения, восприятие. В круглосуточно функционирующем кинотеатре «Октябрь» несколько залов. В одном демонстрируется фильм «12», сеанс – в 1час 30 ночи. Покупаем билеты.

Смотрели фильм с огромным напряжением. 12 присяжных заседателей – разные личности, разные характеры, разные жизненные предпочтения – в невероятно трудном поиске справедливого решения в сложившейся тяжелой жизненной ситуации. «Один из лучших фильмов режиссера и актера Никиты Михалкова и всего российского кинематографа. Неповторимое мастерство блистательного актерского состава» – наш единодушный вердикт после просмотра. Своего мнения я не изменила и до сих пор.

А зрителей из Абхазии ожидал еще и приятный сюрприз – небольшую роль чеченского полевого командира в этом фильме исполнил молодой выпускник ГИТИСа Лаша Марыхуба. Правда, по специальности Лаша балетмейстер, но его актерскому мастерству при создании колоритного образа чеченского командира это не помешало, скорее, наоборот.

День сегодняшний.

Москва. 24 апреля 2021 г. Жизнь идет своим чередом. И вдруг весточкой из 2007-го, через 14 лет, снова появляется «12» Никиты Михалкова. Естественно, сразу масса вопросов. Что побудило Никиту Михалкова вернуться к нему? Кто в актерской команде? Ждут ли зрителей сюрпризы? И т.д. и т.п.

Ответы есть. Очень надеюсь, что они будут интересны и нашим читателям. Никита Сергеевич Михалков по сценарию фильма «12», в написании которого он принимал участие, решил поставить сценический спектакль, сохранив всю сюжетную линию. И идею свою реализовал. Он планировал этой театральной премьерой в 2020 году отметить свое 75-летие, но COVID-19 традиционно внес в планы Мастера свои коррективы. Зрители встретились с юбиляром и увидели пьесу только 24 апреля уже нынешнего года. Любая премьера – событие само по себе. Премьера спектакля «12» стала особым, знаковым событием в культурной жизни – впервые в истории великого Большого театра на его исторической сцене был показан драматический спектакль. Посчастливилось Никите Сергеевичу организовать такой праздник!

Задолго до премьеры были раскуплены все 1740 билетов – столько зрителей может принять Большой. Непростые судьбы 12 и всех других героев пьесы, прямой контакт сцены и зала, актера и зрителя – все это снова, но в другом, отличном от кинофильма ключе, всколыхнуло чувства, породило мнения зрителей.

А абхазских зрителей, таковые счастливцы в зале Большого тоже были, как и в 2007 году, на кинопремьере ждал сюрприз. Но если тогда это было появление на экране нашего Лаши Марыхуба, то сейчас это было участие в спектакле его воспитанников-танцоров, да еще в количестве 27 человек. И об этом, естественно, подробнее. Но чтобы это «подробнее» раскрыть наиболее полно, вернемся назад, когда фильм «12» только зарождался. Тогда Никите Михалкову – режиссеру, постановщику, исполнителю одной из главных ролей – требовался актер для не очень большой по объему, но значимой по содержанию роли чеченского полевого командира. Балетмейстер Лаша Марыхуба в это время в Москве работал в чеченском детском танцевальном ансамбле. В поисках претендента на роль чеченского боевика Михалков «заглянул» и в этот ансамбль. Смотр проходил со всей строгостью. На Лаше знаменитый кинематографист задержал взгляд сразу. Яркая кавказская внешность, рост, профессиональная осанка. Михалков не изменил своему чутью и профессионализму и тогда, когда из шести им же отобранных претендентов на кинороль надо было выбрать одного, он отдал предпочтение Лаше Марыхуба.

Между Мэтром российского кино и молодым абхазским танцором контакты сохранились. Когда Никите Михалкову при постановке его знаменитых «Метаморфоз» в его Академии кинематографического и театрального искусства понадобилось использование кавказских движений, он пригласил для их профессиональной постановки своего давнего знакомого Лашу Марыхуба. И остался доволен его работой.

А Лаша Марыхуба с 2012 года руководит танцевальным ансамблем «Амцабз», созданным им при поддержке Московской абхазской диаспоры и непосредственно ее руководителя Беслана Агрба. Сказать, что Лаша работает увлеченно, – не сказать ничего. Основные принципы его деятельности – непрестанный творческий поиск, ответственность, принципиальность, полная самоотдача. Его начинающим танцорам – 4-5 лет. И они растут вместе с ансамблем. В репертуаре ансамбля всегда около полутора десятка танцев народов Кавказа.

Лаша рассказал мне, что полгода назад ему позвонил Никита Сергеевич и сказал, что для сценического воплощения фильма «12» ему нужен детский кавказский танцевальный ансамбль, и он бы познакомился с моим ансамблем. Знакомство состоялось. Решение Михалков принял сразу, и 26 юных танцоров ансамбля «Амцабз» были отобраны, чтобы исполнить чеченскую лезгинку, гармонично вписывающуюся, по замыслу автора, в спектакль «12». А одного из солистов ансамбля Рамиза Келбиева Михалков взял на роль чеченского мальчика, обвиняемого в убийстве усыновившего его российского офицера, мальчика, которого и судят 12 присяжных заседателей. Кстати, Рамиз танцевал в том детском чеченском ансамбле, в котором ранее работал Лаша. И когда Лаша создал «Амцабз», Рамиз перешел к нему.

К репетициям сценического варианта «12» юные исполнители чеченской лезгинки отнеслись серьезно, с пониманием ответственности ситуации. Перед премьерой состоялись пять показательных спектаклей на сцене ГИТИСа. Отзывы зрителей о замысле Михалкова, об игре актеров и мастерстве воспитанников абхазского коллектива были самые одобрительные и высокие. Генеральная репетиция прошла на сцене Большого театра 23 апреля. «Там невероятная аура. Я воспринимаю эту сцену как священное место. Она для артистов то же самое, что Аныха для абхазцев. Выступление там ансамбля «Амцабз» – для нас Божья благодать», – сказал балетмейстер, хореограф, руководитель ансамбля Лаша Марыхуба, а с недавнего времени и заслуженный работник культуры Республики Абхазия, получивший это почетное звание за серьезный вклад в популяризацию абхазской культуры.

…Только с последними аплодисментами зрителей, заполнивших зал Большого театра, спало предельное премьерное напряжение у юных исполнителей чеченской лезгинки. Они ведь не просто показали свое танцевальное мастерство, они выполнили конкретное назначение танца в драматическом спектакле. Они общались с Никитой Михалковым – Мэтром мировой известности, с актерами спектакля, кстати, имена в нем новые, привычных киношных нет. И они выступили на исторической, прославленной сцене великого Большого театра, на той самой сцене, на которой дарят свое искусство звезды оперы и балета мировой величины, и где выступать – неповторимая честь. Конечно, для ребят это было и волнительно, и ответственно, они гордятся, что в их биографии есть такое почетное, престижное и огромной значимости событие. «Выступление в Большом театре – память на всю жизнь», – говорят они.

Президент Абхазии Аслан Бжания, находившийся в это время в Москве с рабочим визитом, знал, что в спектакле «12», посвященном юбилею Никиты Михалкова и поставленном им, принимает участие детский танцевальный ансамбль, руководимый Лашей Марыхуба. Несмотря на плотный график встреч, Президент нашел время побывать на спектакле, он с большим интересом отнесся к сценическому воплощению «12», аплодировал юным танцорам за уже заметный профессионализм и завораживающую энергетику. Коллектив ансамбля «Амцабз» эту поддержку принял с большой благодарностью.

День завтрашний

После юбилейного творческого вечера Никиты Михалкова, с огромным успехом прошедшего 24 апреля в Большом театре, спектакль «12», с его взрослыми и юными исполнителями, продолжает знакомство со зрителями в Москве и других городах России.

Лилиана ЯКОВЛЕВА, г. Москва

Номер: 51Выпуск: 4055Рубрика: обществоАвтор: Лилиана ЯКОВЛЕВА, г. Москва