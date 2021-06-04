10 ЛЕТ СОТРУДНИЧЕСТВА И ВЗАИМОПОНИМАНИЯ

Абхазия – Венесуэла

Абхазия – Никарагуа

(Окончание. Начало в № 50)

С конца 2019 года и на протяжении всего 2020-го, – продолжает он, – наше Посольство работало над подготовкой к подписанию Соглашений между Республикой Абхазия и Республикой Никарагуа. И 10 декабря в Посольстве Республики Абхазия в Боливарианской Республики Венесуэла состоялась торжественная церемония подписания Соглашений о сотрудничестве в области культуры, сельского хозяйства, образования и спорта между Республикой Абхазия и Республикой Никарагуа. Соглашения подписали Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Абхазия в Боливарианской Республике Венесуэла и в Республике Никарагуа (по совместительству) Заур Гваджава и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Никарагуа в Венесуэле Яоска Кальдерон. Посол Республики Абхазия, обратившись к присутствующим, отметил, что это очень важное событие для Абхазии и Никарагуа, и есть уверенность, что обе страны будут достойно исполнять взятые на себя в рамках этих договорённостей обязательства. Он также подчеркнул, что народ Абхазии никогда не забывает своих друзей и всегда с благодарностью будет ценить историческое решение о признании независимости Республики Абхазия, принятое Президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой. Заур Гваджава от имени Президента Республики Абхазия Аслана Бжания, Премьер-министра Александра Анкваб, министра иностранных дел Даура Кове выразил искреннюю признательность за усилия, которые Президент Республики Никарагуа Даниэль Ортега, вице-президент Росарио Мурийо, министр иностранных дел Денис Монкада, Посол Республики Никарагуа Яоска Кальдерон предпринимают для укрепления отношений между двумя странами. В свою очередь Яоска Кальдерон от имени руководства Республики Никарагуа выразила благодарность руководству Республики Абхазия и Послу Зауру Гваджава за действия, направленные на развитие отношений между двумя странами. Она выразила надежду, что подписание данных Соглашений станет очередным шагом на пути формирования более высокого уровня взаимопонимания и партнёрства между двумя государствами. После торжественной церемонии подписания Соглашений состоялся обмен подарками и фуршет.

Заур Константинович также заострил внимание на том, что у него как Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Абхазия очень тесные контакты не только с министерствами иностранных дел Венесуэлы и Никарагуа, но и с Послами и главами дипломатических миссий, аккредитованных в этих странах. Его часто приглашают принять участие в самых разных государственных мероприятиях. Так, он посетил Национальную Ассамблею, где Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступил с ежегодным Посланием к венесуэльскому народу. По приглашению аппарата военного, военно-морского и военно-воздушного атташе Российской Федерации в Боливарианской Республике Венесуэла стал участником вечера, посвященного Дню защитника Отечества. В связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне три посольства – России, Республики Абхазия и Республики Беларусь в Венесуэле подготовили выставку фотографий, документов и короткометражных архивных фильмов об основных этапах войны. Это вызвало огромный интерес граждан страны.

По приглашению депутатов Национального учредительного собрания Венесуэлы абхазский Посол принял участие в форуме «Империализм в современной геополитике: подход к геостратегическим конфликтам в XXI веке», который прошел в Национальном экспериментальном университете безопасности в городе Маракай. Заур Гваджава выступил перед студентами и военными, рассказал об истории Абхазии, о разрухе и горе, которым подвергла страну агрессия Грузии. Он также подчеркнул, что народ Республики Абхазия всегда будет благодарен Президенту Венесуэлы Уго Чавесу за признание независимости его страны, память о нем всегда будет жить в сердцах абхазского народа.

Заур Константинович сказал, что и ему нередко приходится выполнять обязанности гостеприимного абхазского хозяина. И он это всегда делает с удовольствием. Так, гостями Посольства Республики Абхазия в Венесуэле были депутаты Национального учредительного собрания Фернандо Риверо Осуну и Исмаэль Моралес, которые вручили Послу приглашение принять участие в цикле форумов «Либертадор Симон Боливар». Депутаты во время беседы также предложили сформулировать повестку дня для совместной работы, направленной на конкретизацию братских отношений между обеими странами.

Посол сообщил, что на стадии рассмотрения находятся несколько проектов соглашений между Абхазией и Венесуэлой, среди которых меморандумы о сотрудничестве в области спорта, образования, а также об отмене виз в дипломатических, служебных или официальных паспортах.

Посольство также работает над восстановлением Межпарламентской группы дружбы «Абхазия – Венесуэла», которая является эффективным механизмом для взаимодействия и сотрудничества по всем актуальным вопросам. Первая такая группа была сформирована 10 ноября 2011 года и работала до 2016 года. После парламентских выборов в декабре 2020 года, в ходе которых правительство Венесуэлы во главе с Президентом Николасом Мадуро одержало победу над оппозицией и восстановило Национальную ассамблею, Посольство РА активизировало усилия для развития и укрепления контактов между парламентами Абхазии и Венесуэлы.

Недавно в Посольстве РА состоялась встреча с депутатом Национальной ассамблеи Уиллсом Ранхель и с координатором рабочей молодежи Гердулем Гутиеррес. На встрече также присутствовали консультант Национальной ассамблеи Х.Кордеро и корреспондент национальной газеты Correo del Orinocо Алехандра Милано. Депутат Уиллс Ранхель также является президентом Единой федерации нефтяников Венесуэлы, председателем Центрального Боливарианского Социалистического рабочего профсоюза. С 2011 года он – директор нефтяной компании PDVSA. В ходе встречи состоялось обсуждение ряда вопросов, в том числе по активтизации усилий для восстановления группы дружбы «Абхазия – Венесуэла». Заур Гваджава поблагодарил гостей за визит, рассказал им о жизни Абхазии, подчеркнул необходимость установления более близких отношений между депутатами Парламента Республики Абхазия и депутатами Национальной ассамблеи Боливарианской Республики Венесуэла.

Депутат Уиллс Ранхель и Гердуль Гутиеррес выразили готовность к дальнейшему двустороннему сотрудничеству. Депутат Ранхель заверил, что был бы счастлив стать членом Межпарламентской группы дружбы «Абхазия – Венесуэла», он проявил заинтересованность к установлению связей между абхазскими профсоюзными организациями и Социалистическим рабочим профсоюзом Венесуэлы. Посол Абхазии напомнил, что отношения дружбы и солидарности между двумя народами начались с приходом к власти команданте Уго Чавеса, память которого чтят в Абхазии.

Дружеские и тесные контакты сложились у абхазского Посла с президентом международной Федерации домино Лукасом Гиттаром и президентом венесуэльской Федерации домино Энфрейном Веласкесом. Запланирована встреча для обсуждения новых перспектив и планов между Абхазией и Венесуэлой в этом виде спортивной игры.

– Сугубо деловые встречи и обсуждения – привычные будни нашего Посольства, – говорит Заур Константинович, – но хочу сообщить, что в ближайших планах и торжественное событие. Посольству поручено вручить грамоту Министерства иностранных дел Абхазии Вице-президенту Фонда Че Гевары Виктору Чириносу за его поддержку наших идей, за его солидарность с Посольством Абхазии в Венесуэле на протяжении 11 лет, за защиту им интересов Республики Абхазия в Боливарианской Республике Венесуэла и во всем мире.

Мой собеседник из скромности не акцентирует внимание на том, что и его ждет награда, и награда заслуженная. Информационная корпорация PRENSATUR ((ПРЕНСАТУР) планирует вручение Золотой награды FELICORPS DIPLOMATIC MASTER Послу Республики Абхазия Зауру Гваджава за его ценный вклад в социально-культурное, научное, коммерческое, экономическое и туристическое развитие, а также за активизацию сотрудничества между Республикой Абхазия и Боливарианской Республикой Венесуэла в целях дальнейшего укрепления дружбы между двумя народами, и в соответствии с его дипломатической деятельностью.

Это будет вторая награда пресс-корпорации PRENSATUR Послу Абхазии. В 2018 году президент этой пресс-корпорации Виктор Сид вручил Послу Республики Абхазия в Венесуэле Зауру Гваджава Международную награду от «FELICORPS DIPLOMATIC»-2018 в номинации «Дипломатическая деятельность».

…Напряженная, активная работа. Заслуженное признание и награда.

Остается пожелать Послу Абхазии в Венесуэле и Никарагуа Зауру Константиновичу Гваджава новых достижений и новых высоких оценок его труда.

Беседовала Лилиана ЯКОВЛЕВА

Номер: 51Выпуск: 4055Рубрика: политикаАвтор: Беседовала Лилиана ЯКОВЛЕВА г. Москва