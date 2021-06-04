В АКАДЕМИИ НАУК АБХАЗИИ ПРОХОДЯТ ВТОРЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ В. М. ГАЦАКА «ТРАДИЦИИ ВО ВРЕМЕНИ»

Наука

С 2 по 4 июня в г. Сухуме на площадке Академии наук Абхазии десятки фольклористов из разных уголков мира собрались на Вторые Международные научные чтения памяти В. М. Гацака «Традиции во времени».

Открыли Чтения ученики Виктора Гацака, сопредседатели оргкомитета президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа и зав. отделом фольклора Института мировой литературы им. А. М. Горького РАН Владимир Кляус.

Выбор Абхазии для проведения этого мероприятия – весьма значимого события в фольклористической среде – не случаен. Среди абхазских фольклористов зрелого поколения, окончивших аспирантуру в Институте мировой литературы им. А. М. Горького РАН в конце прошлого и начале нынешнего века, – трое учеников Виктора Михайловича Гацака – значимой фигуры мировой фольклористики.

Богатые фольклористические традиции Абхазии, создание и сохранение мощной научной школы, огромная полевая работа в селах Абхазии и Турецкой Республике, на территориях с компактным проживанием абхазской диаспоры позволили небольшой Абхазии занять особую нишу в мировом элитарном фольклористическом пространстве.

Чтения памяти В. М. Гацака «Традиции во времени» направлены на сохранение и развитие научного наследия выдающегося фольклориста, доктора филологических, профессора, члена-корреспондента РАН Виктора Михайловича Гацака (1933–2014).

В. М. Гацак разработал этнопоэтический подход в изучении типологии фольклора, развил ряд направлений экспериментальной фольклористики, исследовал фундаментальные вопросы комплексной текстологии фольклора, основанной на привлечении современных мультимедийных технологий, создал уникальную теорию «этнопоэтических констант».

Виктор Михайлович не был кабинетным ученым. Отстаивая методологический принцип, основанный на неразделимой триаде «собирание – теория – эдиция», он всегда подчеркивал, что наука начинается именно «в поле». В собственной исследовательской биографии ученого – многочисленные экспедиции в России (Ярославская, Пензенская, Вологодская области, Алтайский край), Болгарии, Югославии, Македонии, Украине.

Виктор Михайлович очень много времени посвящал обеспечению научной преемственности в фольклористике. В аспирантуре отдела фольклора Института мировой литературы им. А. М. Горького РАН, заведующим которого он был с 1966 по 2012 годы, готовились профессиональные кадры для всего СССР, а позже – для Российской Федерации. Под руководством В. М. Гацака 23 специалиста защитили диссертации и стали кандидатами наук. 11 учеников ученого стали докторами наук. В их числе и абхазские фольклористы Джульетта Адлейба, Валентин Когониа и Зураб Джапуа.

Среди участников Чтений немало учеников и последователей Виктора Михайловича, проводников его научного наследия. Они нашли возможность приехать в Абхазию, чтобы прочитать свои доклады на родине нартов. Большая группа участников присоединится к коллегам в режиме онлайн.

На открытии Чтений советник Президента РА по науке и культуре Нугзар Логуа зачитал приветствие Президента Аслана Бжания, Владимир Кляус – приветствие академика-секретаря Отделения историко-филологических наук РАН Валерия Тишкова. Научный руководитель ИМЛИ РАН, академик РАН Александр Куделин обратился к участникам форума в режиме онлайн.

Организаторами мероприятия выступают Академия наук Абхазии, Институт мировой литературы им. А. М. Горького РАН, Абхазский государственный университет, Абхазский институт гуманитарных исследований им. Д. И. Гулиа АНА.

Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 51Выпуск: 4055Рубрика: обществоАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА