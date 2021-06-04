ОТ ИХ РАБОТЫ ЗАВИСИТ МНОГОЕ

В Кабинете Министров РА

Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провёл рабочее совещание с председателем и заместителем председателя Государственного таможенного комитета Республики Абхазия Отаром Хеция и Алиасом Лабахуа.

Руководство комитета отчиталось о результатах работы за май 2021 года.

По состоянию на 1 июня 2021 года по линии работы таможенных органов в бюджет зачислено платежей в размере 209 млн рублей.

Плановые показатели на этот период составляли 177,0 млн рублей. Исполнение плана составило 118 %.

По сообщению представителей таможенного ведомства, в сравнении с показателями мая 2020 года объем таможенных платежей в мае 2021 г. увеличился на 68 млн рублей.

Однако в сравнении с более экономически устойчивым 2019 годом показатель мая 2021 года превышает показатель мая позапрошлого года на 40 млн рублей.

За пять месяцев текущего года по состоянию на 1 июня 2021 года таможенными органами при плане в размере 792 млн рублей начислено платежей 927 млн 400 тыс рублей.

Так, план на пять месяцев выполнен на 117%.

В завершение встречи А. Анкваб сказал: «Результаты работы таможенного органа и показатели качества администрирования таможенных начислений занимают большой и важный пласт в структуре государственного бюджета страны. Скажу прямо, от вашей работы зависит многое: и качество исполнения социальных обязательств перед гражданами, организация работы сфер образования, здравоохранения и много другое. Надеемся на повышение результатов вашей деятельности».

Номер: 51Выпуск: 4055Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс