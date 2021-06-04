ЭПОХА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ

В Союзе журналистов РА

Всю нынешнюю неделю, с 31 мая по 4 июня, в Центральном выставочном зале Союза художников по улице Лакоба проходили дни, посвященные журналистам одного издания – национальной газеты «Апсны», чьи юбилеи приходятся на нынешний год. Но… их уже нет в живых. Их – восемь. Руфету Бутба исполнилось бы 95 лет (годы жизни: 1926–1997), Борису Тужба – 90 лет (1931–2012), Давиду Киут – 90 (1931–2012), Владимиру Чуаз – 85 (1936–2007), Сариону Таркил – 85 (1936–2005), Георгию Нараскуа – 85 (1936–2004), Рамизу Барцыц – 85 (1936–2006), Виктору Куакуаскир – 70 (1951–2020).

Кто-то из них был редактором, кто-то замом, завотделом, собкором… И каждый вносил свою лепту в развитие абхазской журналистики. Их творчество было ярким, нужным, и газете они отдали основную часть своей жизни. Воспитывали молодые кадры, показывали пример не только бережного и взвешенного отношения к слову, преданности газете, но и человечности, дружбы, отзывчивости, коллегиальности.

Каждому журналисту была посвящена камерная фотовыставка, включавшая портрет и даты жизни и творчества, возраст на сегодняшний день, а также пару фотографий из газетных будней. И кое-где на стенах – общие фото коллег из «Апсны»; юные лица, но – узнаваемые.

Здесь же в зале можно было пролистать три годовые подшивки газеты «Апсны», предоставленные Союзу журналистов Абхазии для этой выставки дирекцией Республиканской библиотеки имени И.Папаскири, – первого, серединного и юбилейного (столетнего) годов. Да, именно век и плюс два года назад абхазский писатель и просветитель Дмитрий Гулиа основал газету. На стене, перед которой были расположены подшивки, висели его портрет и фото первого номера «Апсны». Будем горды: не у всех печатных изданий такая долгая и интересная биография, которую надо вспоминать нам всем хотя бы время от времени и с которой надо знакомить подрастающее поколение. И в этом плане было приятно, что проведены заранее намеченные мероприятия. Во второй день после открытия фотовыставку посетили студенты отделения журналистики Абхазского госуниверситета, и для них здесь была проведена лекция о творчестве этих восьмерых журналистов из национальной газеты. И было трогательно, что в течение пяти дней (и в день открытия, и после) выставку посещали журналисты различных СМИ, а также родственники. Последние вспоминали, какими были их отцы-газетчики, дедушки-газетчики или мужья-газетчики, как они дружили между собой и семьями, и как сами дети журналистов бывали в стенах редакции и знали многих её сотрудников.

Во время открытия выставки выступили председатель Союза журналистов Республики Абхазия, в прошлом сотрудник газеты «Апсны» Руслан Хашиг, бывший работник Абхазского обкома Компартии Вячеслав Цугба, отец Игнатий (сын журналиста Давида Киут), редактор отдела газеты «Апсны» Вахтанг Абхазоу, бывший фотокорреспондент «Апсны», автор фотовыставки Владимир Попов, набиравшая на линотипе газету «Апсны» типографская работница Фируза Чамагуа-Капба. Каждый из выступавших отдавал глубокую дань памяти коллегам, подчеркивал их преданность абхазской журналистике и вспоминал также смешные и добрые истории из их творческой биографии.

Подобное мероприятие, как нынешнее, Союз журналистов Республики Абхазия проводит не впервые. Напомню, что в 2018 году состоялось чествование также восьми журналистов и также почти из одной организации – АГТРК. К счастью, тогда юбилярами были действующие журналисты, которым в тот год исполнилось по 60 лет. И с тех пор продолжается традиция чествования журналистов. Был проведен, например, прекрасный юбилейный вечер для популярной и заслуженной радио- и тележурналистки Тины Корсая. Немало круглых столов, проводимых обычно в одном из залов музея Боевой Славы, посвящено было памяти журналистов – Гарри Дбар, Нурбея Лушба, Анатолия Возба и других. Многие намечавшиеся мероприятия остались нереализованными из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса в последние полтора года.

Союз журналистов планирует до конца нынешнего года собрать воедино и поздравить коллег, к счастью, живых, у которых юбилейные даты также в 2021 году.

Заира ЦВИЖБА

Номер: 51Выпуск: 4055Рубрика: обществоАвтор: Заира ЦВИЖБА