КОРОНАВИРУС В ГОЛОВЕ

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Коронавирус захватил все новостное пространство, и никуда от него не деться.

В интернете, по «ящику», в разговорах – все крутится вокруг коронавируса.

Информационный шум заставит вас искать у себя симптомы заражения коронавирусом по малейшим пустякам.

Если у вас запершило в горле и вы кашлянули, то наверняка подумаете про себя: «А не подхватил ли я случайно где-то этот вирус?»

А кашлянув или чихнув в транспорте, сможете оценить реакцию большинства окружающих вас людей – напрягутся и постараются отодвинуться.

Накручивание себя может вызвать повышение температуры.

Чрезмерное изучение медицинских статей приведет к самодиагнозу, что жить вам осталось пару дней.

Зачем это надо?

Постарайтесь отвлечься от мрачных мыслей и успокоиться. Обнаруженное заболевание как рукой снимет.

Каждый из нас понимает, что лучше бы, конечно, сдать анализ на коронавирус для успокоения. Как в нормальных странах – подъехал в супермаркет за продуктами, и на стоянке заодно сдал анализ. Пока набирал туалетную бумагу и макароны в корзину – анализ уже готов (как в США)… Но у нас есть заминочка с анализами…

Поэтому советуем, как успокоиться и не нервничать из-за коронавируса.

1) При любой эпидемии, которая передается воздушно-капельным путем, надо постараться самоизолироваться.

Толпа – это:

– общественный транспорт;

– очереди в магазинах;

– концерты, выставки, голосования, кино, церкви, стадионы;

– фитнес, салоны красоты, общественная баня.

2) Соблюдать банальную брезгливость и личную гигиену.

– Перчатки носят не только зимой – есть легкие демисезонные.

– А носовые платки бывают одноразовыми.

– Совсем необязательно терпеть рядом сопливого или потного человека. Можно в сторону отойти.

– После туалета необязательно хвататься за дверную ручку только что помытыми руками. Салфетки не только для того, чтобы рот после еды вытереть.

3) Побольше находиться на свежем воздухе. Идеальный вариант – уехать на время из города.

4) Читайте книги и государственные газеты. Смотрите хорошие фильмы, а не пропаганду на ТВ. И вот когда все вышеперечисленное сойдется – вы перестанете нервничать и переживать.

Жизнь коротка – наслаждайся!

Здоровья и долгих лет жизни вам!

Номер: 52Выпуск: 4056Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы