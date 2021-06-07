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КОРОНАВИРУС В ГОЛОВЕ
Читая другие СМИ
Коронавирус захватил все новостное пространство, и никуда от него не деться.
В интернете, по «ящику», в разговорах – все крутится вокруг коронавируса.
Информационный шум заставит вас искать у себя симптомы заражения коронавирусом по малейшим пустякам.
Если у вас запершило в горле и вы кашлянули, то наверняка подумаете про себя: «А не подхватил ли я случайно где-то этот вирус?»
А кашлянув или чихнув в транспорте, сможете оценить реакцию большинства окружающих вас людей – напрягутся и постараются отодвинуться.
Накручивание себя может вызвать повышение температуры.
Чрезмерное изучение медицинских статей приведет к самодиагнозу, что жить вам осталось пару дней.
Зачем это надо?
Постарайтесь отвлечься от мрачных мыслей и успокоиться. Обнаруженное заболевание как рукой снимет.
Каждый из нас понимает, что лучше бы, конечно, сдать анализ на коронавирус для успокоения. Как в нормальных странах – подъехал в супермаркет за продуктами, и на стоянке заодно сдал анализ. Пока набирал туалетную бумагу и макароны в корзину – анализ уже готов (как в США)… Но у нас есть заминочка с анализами…
Поэтому советуем, как успокоиться и не нервничать из-за коронавируса.
1) При любой эпидемии, которая передается воздушно-капельным путем, надо постараться самоизолироваться.
Толпа – это:
– общественный транспорт;
– очереди в магазинах;
– концерты, выставки, голосования, кино, церкви, стадионы;
– фитнес, салоны красоты, общественная баня.
2) Соблюдать банальную брезгливость и личную гигиену.
– Перчатки носят не только зимой – есть легкие демисезонные.
– А носовые платки бывают одноразовыми.
– Совсем необязательно терпеть рядом сопливого или потного человека. Можно в сторону отойти.
– После туалета необязательно хвататься за дверную ручку только что помытыми руками. Салфетки не только для того, чтобы рот после еды вытереть.
3) Побольше находиться на свежем воздухе. Идеальный вариант – уехать на время из города.
4) Читайте книги и государственные газеты. Смотрите хорошие фильмы, а не пропаганду на ТВ. И вот когда все вышеперечисленное сойдется – вы перестанете нервничать и переживать.
Жизнь коротка – наслаждайся!
Здоровья и долгих лет жизни вам!
Номер: 52
Выпуск: 4056
Рубрика: общество
Автор: Из российской прессы